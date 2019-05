Quinta suba al hilo para la carne vacuna que acumula un 20% de aumento en dos meses

Los frigoríficos que abastecen el mercado del abasto subieron este jueves $ 5 por kg la carne vacuna con y sin hueso a las carnicerías, lo que para el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Hebert Falero, lleva a una suba acumulada en los últimos dos meses del precio de la carne del entorno de un 20% “largo”.

Este fue el quinto ajuste al hilo del precio de la carne en lo que va de abril y mayo, según los comerciantes. Falero informó que el aumento es para todos los cortes de carne vacuna, tanto con como sin hueso.

Más allá de la demanda China, Falero entiende que esta suba que se viene sucediendo en uno de los insumos preferidos de los uruguayos responde principalmente a la suba del dólar. El tipo de cambio subió 4,5% el último mes y 8% en lo que va de este año. En tanto, si se toma en cuenta el último año móvil, el peso uruguayo se depreció un 22,3% frente al dólar. Este jueves el billete verde se ofrecía en la pizarra al público del BROU a $ 34,50 para la compra y $ 36 para la venta.

“El dólar subiendo es fundamental. El ganado se compra en dólares y se vende en pesos, (eso) hace que la carne que se vende en el mercado interno sea como importada. Además, hay poca oferta del ganado lo que hace que el precio suba”, explicó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Carniceros, Germán Moller, dijo que se está dando un “un combo bastante inusual en los últimos dos meses” y que aunque no sabe decir si el precio seguirá subiendo, es difícil “vaya a bajar”. Aunque depende la zona y la carnicería, el comerciante dijo que el precio del kilo de asado rondará en los próximos días entre los

$ 240 y $ 270.

En tanto, desde el Instituto Nacional de Carnes (INAC) se informó a El Observador que el acumulado desde enero hasta la última semana de mayo según los datos de la institución subió el precio de venta mayorista un 15% en pesos, mientras que lo que en lo que va de mayo en relación a abril, el aumento es de un 5% para la carne vacuna. En lo que tiene que ver en venta al público, el relevamiento realizado por INAC arrojó que en los primeros cuatro meses del año el aumento fue de 4% de la carne bovina.

La faena en los frigoríficos volvió a superar las 50.000 cabezas la pasada semana, con una disparada de nueve centavos en el precio del novillo que llegó a US$ 3,66 el kilogramo por carcasa, mientras que la vaca gorda tuvo una suba de ocho centavos, llegando US$ 3,43 kg carcasa. Según el último comentario de la Asociación de Consignatarios de Ganado, la faena creció por una mayor demanda de novillos principalmente destinados a la cuota 481. Esta semana algunos intermediarios ya estaban manejando referencias para el novillo gordo arriba de los US$ 3,70 kg carcasa.

La carne de cerdo también aumentó, pero el incremento fue menor y sigue siendo la opción más barata, junto al pollo.