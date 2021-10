Subas en nafta y gasoil en mercado de referencia para ajuste de combustibles de Ancap

En noviembre el Poder Ejecutivo deberá resolver qué hace con los precios de los combustibles. En octubre las tarifas se mantuvieron congeladas aun cuando la Paridad de Precios de Importación (PPI) marcaba un ajuste al alza. La decisión del gobierno dejó de lado lo que marcaba la regla del mercado internacional, y se basó en las ganancias extraordinarias que obtuvo Ancap en el primer semestre por ventas de gasoil a UTE para generación de energía exportada a Brasil.

¿Cómo viene la foto de la nueva ventana de análisis? Si se computan los primeros 17 días de la nueva ventana de medición que va entre el 26 de setiembre y el 25 de octubre, los precios en la Costa del Golfo de México en EEUU –mercado referencia de Ursea– muestran aumentos para los principales combustibles que comercializa Ancap (nafta y gasoil).

Al 12 de octubre la cotización promedio de la gasolina convencional avanzó 3,64% respecto al mes inmediato anterior y se ubicó en US$ 2,305 por galón.

En el caso del diésel (ultra-low sulfur), en el mismo período su precio se encareció 10,8% y se ubicó en US$ 2,346 por galón. Esto según los últimos datos publicados por la Administración de Información de Energía (EIA) de EEUU. Este ejercicio es solo una aproximación para ver cuál ha sido la tendencia del mercado para el gasoil y las gasolinas.

En la metodología que utiliza la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), se toma en cuenta para las naftas la cotización promedio de dos tipos de gasolinas: CBOB Regular 87 y CBOB Premium 93. Y para el gasoil el precio referencia es el Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD 62). La metodología del regulador también incorpora otras especificaciones, como el costo del flete, seguro o la mezcla con biocombustibles, tanto para la nafta como el gasoil.

El informe de PPI es uno de los insumos –junto con los números de Ancap– que el Poder Ejecutivo toma en cuenta desde junio pasado para ajustar mensualmente las tarifas de los combustibles.

Pero tras la última decisión adoptada por el Poder Ejecutivo, vale preguntarse si las autoridades tomarán la decisión en función de lo que indique el PPI o nuevamente entrará en juego la discrecionalidad y se valorarán otros factores.

Con respecto al efecto de las compras de UTE en los números de Ancap del tercer trimestre, el presidente del ente, Alejandro Stipanicic dijo a El Observador que es menor al primer semestre. Tras ganar US$ 24 millones en la primer mitad del año, el ente prevé que la ganancia por ventas a UTE se incrementará en unos US$ 8 millones hasta alrededor de US$ 32 millones al cierre de 2021.

Por otro lado, semanas atrás al ser consultado respecto a si la “espalda” (por las ganancias de Ancap) puede durar más tiempo, el ministro de Industria, Omar Paganini, dijo que “tal vez sí”. “La ganancia de Ancap fue bastante importante en el primer semestre, pero también es cierto que el petróleo está al alza”, afirmó en entrevista con Telemundo.

Los precios del Brent y WTI se mantienen arriba de los US$ 80 por barril, impulsados por la crisis energética que afecta Europa y Asia. La AIE señaló que el récord de precios del gas natural impulsará la demanda de crudo. Por su parte, Arabia Saudita rechazó los llamados a aumentar la oferta de la OPEP+. Los futuros de Brent cerraron el jueves a US$ 84 y el WTI a US$ 81,4, nuevos máximos en siete años.