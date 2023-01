Supervisores del presupuesto de Defensa norteamericano están vinculados a contratistas del Estado

A principios de enero, los Comités de Servicios Armados de la Cámara y el Senado norteamericanos nombraron ocho miembros de una Comisión para revisar la Estrategia de Defensa Nacional (NDS) del presidente Joe Biden y brindar recomendaciones para su implementación.

Pero esa Comisión, que tendrá la tarea de “examinar los supuestos, los objetivos, las inversiones en defensa, la postura y la estructura de la fuerza, los conceptos operativos y los riesgos militares de la Estrategia de Defensa Nacional”, está compuesto en gran parte por personas con vínculos financieros con la industria de armas y contratistas del Gobierno, lo que genera dudas sobre si tendrán una mirada crítica sobre los contratos que recibirán US$ 400 mil millones del presupuesto de defensa de US$ 858 mil millones para el año fiscal 2023, según el sitio web Responsible Statecraft.

El presidente de la Comisión, la exrepresentante demócrata por California Jane Harman, forma parte de la junta directiva de Iridium Communications, una empresa de comunicaciones satelitales a la que se le otorgó un contrato de siete años por US$ 738,5 millones con el Departamento de Defensa en 2019.

Según el portavoz de la empresa, “Iridium y los miembros de su Junta siguen el Código de Conducta y Ética Empresarial de la compañía y todas las normas y reglamentos aplicables a las transacciones con el gobierno de los Estados Unidos”.

Un comunicado de prensa del 11 de enero, que anunciaba la lista de la comisión, citó las membresías actuales de Harman en la junta del Departamento de Seguridad Nacional y la NASA, pero no mencionó su membresía en la junta de Iridium, que le pagó US$ 180,000 en compensación total en 2021. Harman tenía, en marzo de 2022, 50.352 acciones en Iridium, por un valor aproximado de US$ 3 millones, según datos de la propia empresa.

Un portavoz del comité de Servicios Armados del Senado dijo que “cada uno de los miembros de la Comisión sobre la NDS tiene un largo historial de servicio público ético y liderazgo en seguridad nacional”.

“Los miembros de la comisión se comprometieron a respetar las políticas de ética del gobierno para evitar posibles conflictos de intereses y el Congreso ejercerá una supervisión responsable a lo largo del trabajo de la Comisión”, agregó.

Para Mark Thompson, analista de Seguridad Nacional del proyecto de Supervisión del Gobierno, esa supervisión será complicada. “Seamos realistas, la Estrategia de Defensa Nacional y la Comisión sobre la Estrategia de Defensa Nacional son las dos caras de la misma moneda, ambos están fuertemente infectados por los gastos del Pentágono y los contratistas del Pentágono”, dijo.

Thompson afirmó también que “estas personas tienen un interés personal en gastar más”, y agregó que, en la comunidad de seguridad nacional de Washington, la forma de obtener credibilidad es trabajar en grupos de expertos financiados por contratistas de defensa o sirviendo en juntas de contratistas de defensa.

Un miembro de la comisión, John "Jack" Keane, también forma parte de la junta directiva de IronNet, una empresa que se describe a sí misma como proveedora de "Defensa colectiva potenciada con detección y respuesta de red (NDR)”. IronNet dice que “empoderamos a las agencias de seguridad nacional para obtener una mejor visibilidad del panorama de amenazas en todo el sector privado". El informe de la compañía del segundo trimestre de 2022 dejó en claro que IronNet depende de los contratos gubernamentales, ya que “nuestro negocio depende, en parte, de las ventas a organizaciones gubernamentales, y los cambios significativos en las políticas fiscales o de contratación de dichas organizaciones gubernamentales podrían tener un efecto adverso en nuestro negocio y los resultados de las operaciones”.

“Jack” Keane recibió US$ 210.751 en compensación total de IronNet en el año fiscal que finalizó el 31 de enero de 2022.

Otro miembro de la comisión, Thomas Mahnken, se desempeña como presidente y director ejecutivo del Centro de Evaluación Estratégica y Presupuestaria, un trabajo que le rindió US$ 394.924 en 2019, el último año del que se dispone información financiera.

Las principales empresas de armas y algunos de los mayores contratistas del gobierno figuran como financiadores del Centro, incluidos Aerojet Rocketdyne, BAE Systems, General Atomics, General Dynamics, L3 Technologies, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon y Boeing.

Otro comisionado, Roger Zakheim, es director en Washington de la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan, un trabajo que le valió US$ 495.500 en 2020.

La financiación de la fundación proviene principalmente de importantes contratistas de Defensa como Boeing, General Dynamics, BAE Systems, Anduril, L3Harris, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Palantir, Raytheon, Leonardo DRS, Sierra Nevada Corporation y Thales.

Otros dos miembros de la Comisión son empleados de dos importantes empresas de tecnología con contratos gubernamentales, Alissa Starzak, vicepresidenta y directora global de políticas de Cloudflare y Mariah Sixkiller, directora general de Defensa Estratégica de Microsoft.

La empresa Cloudflare les dijo a sus inversionistas el año pasado que “nuestro negocio depende, en parte, de las ventas a los Estados Unidos y organizaciones gubernamentales extranjeras que están sujetas a una serie de desafíos y riesgos”.

Un vocero de Cloudflare dijo, con respecto a la presencia de Starzak en la Comisión, que “Cloudflare está orgullosa de las contribuciones que está haciendo. Todas las políticas internas de Cloudflare y todas las políticas de ética del gobierno se cumplieron para evitar cualquier posible conflicto de intereses”.

Por su parte, Microsoft, es el destinatario de miles de millones de dólares en contratos de computación en la nube del Departamento de Defensa. La compañía se negó a comentar sobre el nombramiento de Sixkiller.

El nombramiento para la comisión de personas con vínculos profundos con los sectores de contratación y la industria bélica también es consistente con las contribuciones de campaña a los presidentes de los Comités de Servicios Armados de la Cámara y el Senado.

El presidente de la compañía de asesoramiento en entrenamiento y aprendizaje SASC, el senador demócrata por Rhode Island Jack Reed, cuenta con los aportes de General Dynamics como la principal fuente de contribuciones de campaña durante toda su carrera política, y el presidente de HASC, empresa que brinda “soluciones de seguridad”, el representante republicano por Alabama Mike D. Rogers tuvo a los miembros de Lockeed Martin como su principal fuente de fondos de campaña en el ciclo electoral pasado.

A medida que el presupuesto de defensa se acerca a US$ 1 billón, es poco probable que se encuentren dentro de la comisión recién nombrada voces que tengan una mirada crítica sobre los enormes gastos del gobierno asociados a la Estrategia de Defensa Nacional.

El analista Mark Thompson afirmó que “la responsabilidad de seguridad de la nación es importante, pero la pregunta secundaria es si lo estamos haciendo de la mejor manera posible y parece que la Comisión sobre NDS nos va a dar más de lo mismo”.