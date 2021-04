Susana Giménez contó cuándo se vacuna y reveló si se quedará a vivir en Uruguay

Susana Giménez ya tiene fecha para vacunarse. La diva argentina, al igual que el resto de su familia, se agendó para recibir la inoculación en Maldonado, y este sábado 24 se dará la primera dosis de la vacuna de Pfizer en el Campus de la capital del departamento.

Este miércoles, la conductora contó que en un principio pensó en vacunarse en Miami, "pero no hay aviones que salgan directo para allá desde Uruguay, había uno que hacía escala en Panamá, pero preferí quedarme acá, en el jardín, que no te agarrás nada". Su hija, Mercedes Sarrabayrouse, ya recibió su primera dosis, mientras que su hermano y su nieta también están agendados.

Giménez rodó en estas últimas semanas en Montevideo para la serie Porno y helado, de Amazon Prime, y explicó también que por su participación en ese rodaje fue hisopada de forma constante, por lo que en ese sentido también tuvo tranquilidad a nivel sanitario.

En una entrevista con el programa Pan y Circo, de la radio argentina Rivadavia, Giménez habló sobre la posibilidad de seguir viviendo en Uruguay una vez que termine la pandemia. La estrella televisiva reside en su chacra de Punta del Este desde mediados de 2020, y salvo por unos breves períodos en los que salió del país (viajó a Buenos Aires para hacerse una operación en el brazo, y pasó las fiestas de fin de año en Miami) ha permanecido aquí.

"Me preocupa mucho Argentina y me angustia", dijo. "La inseguridad es tan terrible como el virus". Si bien explicó que extraña vivir en Argentina y a sus amigos, dijo también que por ahora no maneja volver a su país natal, al menos mientras la situación sanitaria siga como hasta ahora. De todas formas, descartó quedarse a vivir definitivamente en Punta del Este. "Si esto tiene arreglo, vuelvo. No quiero "argenzuela", sé lo que es eso porque trabajé en Venezuela y veo como está ahora y se me caen las lágrimas. Y ahora vamos hacia eso, no hay trabajo, la gente está deprimida. Si sigue así no vuelvo".

Al respecto de su vuelta a la televisión este año, contó que tiene su contrato firmado, pero que "la situación es peligrosa, todo el mundo se agarra el virus", por lo que cuando la situación sea más favorable, regresará.