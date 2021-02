Susana Giménez vendió su chacra en Punta del Este por US$ 4,6 millones

Luego de siete años, Susana Giménez vendió La Tertulia, la chacra que construyó en 2013 y que está ubicada a 15 kilómetros de la Laguna Garzón. La diva argentina lleva intentando deshacerse de la mansión desde 2014, y el pasado enero logró venderla a un empresario argentino por US$ 4,6 millones, un tercio del precio original de venta.

Construida a su medida, la casa fue vendida el día en el que Giménez festejó su cumpleaños 77, el 29 de enero, según el programa argentino Intrusos. Edificada en un predio de 110 hectáreas, rodeada de un entorno natural, la casa tiene 500 metros cuadrados cubiertos con seis dormitorios en suite, amplios livings y varios espacios para el relax.

El precio de venta original era de US$ 12 millones. Conforme pasaron los años, y ante la dificultad de encontrar comprador (en parte por su difícil acceso y distancia de zonas habitadas) el precio de La Tertulia fue bajando, primero a US$ 10 millones, y luego, ya para 2019, a US$ 4 millones. En 2020 invitó a posibles interesados a recorrer el inmueble, con un evento que incluyó tragos y música en vivo, y en el que todos los visitantes fueron trasladados en helicópteros.

Según el diario argentino La Nación, hace algunos años le ofrecieron US$ 6 millones por la casa, pero Giménez se negó. Ahora aceptó el precio y se queda solo con La Mary, su casa de veraneo predilecta, en la que está viviendo de forma permanente desde los primeros meses de la pandemia.

La Tertulia fue construida con piedras del lugar; las paredes están recubiertas de madera y los pisos son de cemento alisado; y para los pisos de las galerías se usaron ladrillos, todo pensando en el cuidado del medio ambiente.

Según lo que se contó en Intrusos, la casa está construida sobre un sitio funerario de indígenas, y para los que creen en esas cuestiones, eso influyó en los problemas que tuvo Giménez para deshacerse de la casa, un camino que incluyó disputas con los administradores y un robo que la obligó a reforzar las medidas de seguridad. Incluso un "chamán" realizó una visita a La Tertulia en los últimos tiempos para realizar un ritual, antes de que se concretara la venta.