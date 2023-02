Suspenden taller sobre violencia intrafamiliar tras polémica por cifras falsas

La Intendencia de Maldonado resolvió dejar "en suspenso" el taller de intervención en violencia intrafamiliar luego de una polémica generada por cifras falsas divulgadas por una funcionaria municipal sobre mujeres violentas.

La decisión fue luego de que el intendente de Maldonado, Enrique Antía, se reuniera con la directora de InMujeres, Mónica Bottero.

"Luego de esta reunión la intendencia ha definido dejar en suspenso la ejecución de los talleres de intervención en violencia intrafamiliar, hasta que se haya capacitado a los equipos correspondientes", señaló en una publicación en Twitter.

Inmujeres aclaró que continuará "fortaleciendo" el trabajo coordinado entre la institución y la comuna fernandina con el objetivo de "formar al funcionariado".

El caso se generó luego de que la web de la Intendencia publicara la invitación al taller con una cifra irreal: “Un 60% de mujeres en nuestro país están siendo marcadas como violentas y un 30% de hombres, entre 25 y 45 años, se han suicidado a raíz de no animarse a denunciar la violencia”.

Horas después esa publicación fue borrada tras conocerse que las cifras no eran oficiales, confirmaron a El Observador fuentes de la Intendencia.

A raíz del caso, la técnica responsable en publicar ese dato, la administración de Enrique Antía le pidió la renuncia a la técnica Jeanette Perdomo, responsable de informar ese dato.

Perdomo dio explicaciones sobre esa cifra. "Me cuestionan un porcentaje, olvidemos los porcentajes, porque las estadísticas van y vienen. Si no testeamos a la mujer real... Hay casos en donde se dice que se escuchan gritos al lado y está siendo maltratado el hombre y no se anima a hablar", dijo a La Diaria.