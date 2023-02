Mintió en una cifra sobre mujeres violentas y la Intendencia de Maldonado le pidió la renuncia

La Intendencia de Maldonado le pidió la renuncia a Jeanette Perdomo, la técnica que se iba a encargar de dar los talleres a mujeres por violencia de género tras mentir en unas cifras en las que hablaba que el 60% de las mujeres eran violentas, informaron a El Observador fuentes de la Intendencia.

Para promocionar el taller, la Intendencia había publicado en su página web lo siguiente: “Un 60% de mujeres en nuestro país están siendo marcadas como violentas y un 30% de hombres, entre 25 y 45 años, se han suicidado a raíz de no animarse a denunciar la violencia”, había informado La Diaria. Horas después esa publicación fue borrada tras conocerse que las cifras no eran oficiales, confirmaron a El Observador, fuentes de la Intendencia.

Perdomo había reconocido a La Diaria que las estadísticas estaban basadas en el "te enteraste de" o "supiste quien". "¿Vos creés que todas las mujeres hablan donde tienen que hablar? ¿O que todos los hombres?", le dijo a ese periódico.

"Me cuestionan un porcentaje, olvidemos los porcentajes, porque las estadísticas van y vienen. Si no testeamos a la mujer real... Hay casos en donde se dice que se escuchan gritos al lado y está siendo maltratado el hombre y no se anima a hablar", agregó.

La necesidad del taller, según Perdomo, surgía de "comentarios" que oyeron en la calle de pequeñas y grandes madres, que han sufrido la situación de estar separadas tanto de sus parejas como de sus hijos y como de sus padres en edad mayor, compañeros de trabajo y niños". "¿Qué está pasando por ese matriarcado, por esa mamá, por esa compañera, por esa señora? Y es que está ejerciendo violencia y la consecuencia es grave", había a La Diaria.

Este jueves la Intendencia de Maldonado emitió un comunicado en el que afirma que "no comparte" "la forma en la que las declaraciones fueron expresadas y las cifras manejadas sin el respaldo correspondiente".

De todos modos, los talleres se van a realizar con otra técnica a cargo que todavía no está oficializada, informaron fuentes de la Intendencia a El Observador.

"El espíritu del nacimiento de estos talleres y el enfoque sobre este tema que atiende la atención a otro tipo de violencia que está latente en la sociedad, en mayor o menor medida, no puede ser opacado por declaraciones que no se comparten como administración por carecer de sustento estadístico como las realizadas por la citada técnica", señaló la comuna en un comunicado.