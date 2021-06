Suspendieron la reunión de cancilleres del Mercosur por falta de acuerdo

Por tercera vez consecutiva, la reunión de los cancilleres del Mercosur prevista para este martes volvió a postergarse y esta vez sin fecha definida. La falta de coincidencias entre lo que proponen Uruguay y Brasil en cuanto a la flexibilización del bloque, y lo que propone Argentina, que no está de acuerdo, dejaron sin efecto el encuentro, que seguramente se haga cuando Argentina abandone la presidencia pro tempore del bloque en el segundo semestre, informó el diario argentino La Nación.

Uruguay y Brasil habían presentado de forma conjunta una propuesta para flexibilizar el bloque comercial, tal como pretende el gobierno de Luis Lacalle Pou, y de bajar el arancel externo común, un objetivo que busca la administración de Jair Bolsonaro. Los dos países presentaron la propuesta conjunta en la última reunión del bloque pero esta idea no fue bien recibida por Argentina.

El ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, impulsa una reducción del arancel común a 10% de forma inmediata y otra más adelante, mientras que Argentina promueve una rebaja parcial. Argentina le había hecho una contrapropuesta que incluye la disminución del 10% en el 75% de los productos (sobre todo insumos) a partir de 2022, pero que preservara sectores que el gobierno argentino considera claves como el automotriz y textil, informó La Nación.

Una disminución permite el ingreso más barato de determinados productos desde terceros países, algo que puede beneficiar a Uruguay, pero Argentina es más reticente por la afectación que pueda representar para distintos sectores de su industria.

Fuentes de la cancillería argentina dijeron a La Nación que lo que pretende la Casa Rosada del Mercosur es conectarse al mundo, pero no abrirse de forma indiscriminada.

Las tensiones entre los gobiernos por las diferentes posiciones respecto a cómo debe ubicarse el bloque vienen ocurriendo hace meses. El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, en la Cumbre para conmemorar el 30° aniversario de la firma del Tratado de Asunción por el que se creó el Mercosur, dio un discurso donde pidió por la flexibilización del bloque para lograr acuerdos con otros países. “Nosotros no estamos dispuestos a que (el Mercosur) sea un corsé en el que nuestro país no se pueda mover”, enfatizó. En ese momento, el mandatario dijo que Uruguay necesita “técnicamente pero, sobre todo, políticamente” que el bloque tome una decisión respecto a este tema. "El Mercosur pesa. Lo que no puede ni debe ser es un lastre", sentenció aquel día.

Esas palabras no cayeron bien a su par argentino, Alberto Fernández, quien recalcó la importancia de la hermandad que debe haber entre los países y dijo: “Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento”. “Una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco, y lo más fácil es bajarse del barco si es que esa carga pesa mucho”, consideró. El argentino, en un mensaje claro hacia Lacalle Pou, hizo hincapié en terminar “con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad”.

“Si somos un lastre, que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur”, aseguró.