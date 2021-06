Tabárez molesto con el arbitraje: "Vamos a tener que poner un VAR del VAR"

El entrenador de la selección uruguaya Óscar Tabárez se mostró muy crítico por el rumbo que ha tomado el uso del VAR después del Mundial de Rusia 2018. Después del empate 0-0 contra Paraguay en el Centenario por la sexta fecha de las Eliminatorias para Catar 2022, donde el videoarbitraje perjudicó a Uruguay anulándole un gol perfectamente válido a Jonathan Rodríguez, el DT celeste analizó el partido y mostró su asombro por el uso de esta herramienta.

Entrevistado por AUFTV, Tabárez dijo que había visto la acción en un celular y dijo al respecto: "Cuando un jugador está adelantado y no va a la pelota ni le llega a él no puede ser sancionado si la pelota se juega entre otros jugadores, (Matías) Viña estaba adelantado pero no juego de fuera. Si esto sigue así vamos a tener que poner un VAR del VAR. Mi opinión no es absoluta, porque no pude ver la jugada detenidamente, las camisetas se distinguían bien, el adelantado era Viña y la posición de Vecino que recibió la pelota y el que definió (Jonathan Rodríguez) estaban habilitados".

El gol mal anulado

Cuando lo consultaron por la baja que sufrirá por Rodrigo Bentancur, quien acumuló su tercera amarilla, Tabárez volvió sobre el tema: "Sabíamos que era uno de los seis amonestados y a alguno le podía suceder. También fue una incidencia muy protestada por mis jugadores, aún no lo hablé con ellos. Del VAR también vino una tensión por una posible roja", expresó sobre la jugada donde Matías Vecino fue amonestado por Wilmar Roldán quien fue llamado por sus compatriotas Andrés Rojas y Nicolás Gallo para revisar la jugada por posible tarjeta roja.

"No la vi para nada como roja", expresó el DT uruguayo. "Las cosas suceden de determinada manera, pero el que decide es el árbitra. Ahora con el VAR se tiene un recurso, pero cuando veo cosas que pasan con el VAR y son seres humanos que se pueden equivocar... No lo digo solo por este partido, la pandemia es un gran impedimento, pero debe llegar un momento en que se definan cosas. En Rusia el VAR me pareció excelente, pero ahora no tiene nada que ver. En todo el mundo; no es la primera vez que pasa y hay decisiones que cuestan una expulsión. Nosotros tenemos a Cavani dos partidos afuera en una jugada donde se vio violencia excesiva y me gustaría que me definan violencia excesiva en un deporte de contacto, ¿roja directa? La presión del VAR sobre el árbitro cuestan cosas, a todos los equipos. Nadie puede decir que es beneficiado por el VAR, pero uno aspira a tener decisiones justas sin equivocaciones del árbitro porque el VAR está para corregirlo. Debe ser así y no llamarlo para decirle lo que es y a veces las decisiones vienen más por el VAR que por el árbitro", manifestó el Maestro.

La autocrítica por el rendimiento

"No conseguimos lo que queríamos como objetivo, sobre todo por el resultado, pero quedaron cosas: la entrega que hubo y la adaptación a un esquema que no es muy frecuente en nosotros", dijo Tabárez por el sistema táctico que implementó ante Paraguay, un 5-3-2.

"Con los jugadores disponibles y las nuevas incorporaciones que tuvimos hasta el día de ayer (miércoles), decidimos arriesgar a un esquema que favorecía las condiciones que tenían los jugadores para ese sistema; sorprendimos al principio a Paraguay y se veían las indicaciones del técnico (Eduardo Berizzo) que captó enseguida lo que queríamos hacer".

"Luego abusamos mucho de las pelotas largas desde la zona central. Algo que debe ser excepcional se transformó en algo común. Lo mejoramos cuando decidimos poner a Facundo Torres que mostró lo que se conoce de él y mostró la pasta que tiene para venir a la selección con uno o dos entrenamientos, le puso su potencial", expresó el DT.

"No nos dio, Paraguay es un equipo difícil, por algo todavía no ha perdido en la Eliminatoria. Pudo ser un traspié o una posibilidad, pero esto sigue, es y muy largo y cuando tengamos continuidad la conclusiones pueden ser aprovechadas para ir viendo cosas y mejorar, pero tiene que ser ganando partidos por que esto es una Eliminatoria y se juega por puntos", manifestó.