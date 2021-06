Tabárez: "Por muchos momentos superamos al rival que en los últimos 10 minutos no quiso jugar"

El director técnico de la selección nacional, Óscar Tabárez, habló del partido ante Chile en conferencia de prensa, sostuvo que "por muchos momentos superamos al rival", ponderó los cambios, sobre todo, el de Facundo Torres que fue fundamental para el gol del empate, los primeros 15 minutos de Nicolás De la Cruz porque debieron cambiar en el vestuario lo que habían trabajado en los días previos.

Además, se molestó por el tiempo que hizo el combinado chileno en los últimos 10 minutos en los que sostuvo que "no se jugó y no por Uruguay que lo quería jugar".

"Vinimos con dos objetivos, mejorar el juego que era una cuenta pendiente, nos ha costado mucho en partidos anteriores, y conseguir un resultado. Quizás no conseguimos el resultado que queríamos, pero por muchos momentos superamos al rival y en ese sentido, quedo conforme. Estos son los jugadores que yo conozco y que sé que en cualquier momento van a aparecer. Nos quedan seis puntos para jugar todavía en esta primera fase, y hoy es un partido en el que tenemos que mirarnos para seguir mejorando", dijo el entrenador celeste.

Tabárez agregó que lo que buscó con los cambios fue “la convicción de que algunos que entraron, caso Facundo Torres, podían hacer bien las cosas. Fue partícipe en el gol porque metió el centro, tiró un remate al arco que Bravo tuvo una atajada maravillosa. Acá todos son importantes y hoy nos llevamos muchas cosas para esta supuesta mejoría en esta Copa América y después cuando volvamos a las Eliminatorias”.

El Maestro sostuvo que Uruguay “va a intentar la clasificación. Es una oportunidad que tenemos de tener seis puntos para disputar contra Bolivia y Paraguay. No es fácil, pero repito que uno se lleva sensaciones como que podemos intentarlo y dejar todo lo que se dejó hoy con el calor que hacía. El esfuerzo fue importante, superior al del otro día (ante Argentina) y espero que el del próximo partido que también nos lo pusieron tres días después, -en seis días jugaremos tres partidos-, allí contra Bolivia podamos soportar el esfuerzo y luchar por lo que queremos, por toda la gente que cree en esta selección y por nosotros mismos”.

Tabárez entiende que por muchos momentos superaron a Chile

Sobre las situaciones de gol, Tabárez dijo: “En el primer tiempo tuvimos jugadas importantes y no las culminamos bien. Después, las sensaciones que tuve en esa jugada de Facundo Torres que sacó Bravo y la última de Suárez que Bravo se quedó parado y la pelota pasó cerca. Si iba al arco era gol. Chile también tuvo una muy clara y pasó cerca del palo. Capaz que nos está cambiando la suerte, antes estos partidos los perdíamos, en esta ocasión, el rival tuvo esa dificultad”.

Pero además, mostró su molestia por el tiempo que hicieron los futbolistas chilenos sobre el final del encuentro.

El DT celeste dijo que debieron cambiar la forma de jugar en el vestuario cuando se enteraron que Chile jugaría con tres en el fondo

“Fue un partido muy intenso y que en los últimos 10 minutos no se jugó, y no por Uruguay que lo quería jugar. Esto de tirarse al suelo (los jugadores chilenos), los únicos que lo pueden solucionar son los árbitros. Habrá que buscar la forma de que eso no se reitere. Si un jugador está mal, se saca del campo y no estar 2 minutos tirados y después seguir jugando como si nada. Y mire que también lo pueden hacer jugadores de mi equipo, pero para no favorecer a nada y sobre todo para un equipo que quiere buscar la victoria (Uruguay), que es el resultado que le conviene, al otro equipo (Chile) le convenía otro resultado porque tenía muchos más puntos ganados que nosotros, por eso los medios deben ser solo futbolísticos en cualquier partido”.

Consultado acerca de qué aspectos destacados notó en su equipo, Tabáres señaló: “Controlamos bien, esto tiene una historia. Apareció la noticia de que no jugaba Meneses y jugaba Sierralta. Sacaron a un delantero y pusieron a un zaguero. Yo sé que la preocupación venía por le lado de que nosotros teníamos dos delanteros y un jugador con mucha calidad como De Arrascaeta, detrás. Entonces, un jugador como Nico De la Cruz, que es un volante ofensivo, tuvo que encarar esa función por su rapidez, porque creo que había una cuestión de respeto para los jugadores de ver quién podía hacer esa función, sin tocar lo que ya habíamos entrenado, porque habíamos entrenado con otra idea, que ellos jugaban un 4-3-3. Cuando llegamos al estadio y se confirmó el equipo de ellos, debimos cambiar. Los 15 primeros minutos de De la Cruz fueron buenísimos y eso habla de que los futbolistas que traemos a la selección, responden, se sienten bien y a veces hacen estos tipos de ‘sacrificios’ de jugar fuera de puesto y rendir. Quizás hubo otros ejemplos, pero ese es el más notorio”.

Tabárez ponderó las variantes, sobre todo, la de Torres, fundamental en el gol del empate

Y agregó: “Fue un partido que tuvimos que controlar mucho. Jamás nos preocupamos por la llegada de los dos carrileros, por la velocidad de Vargas. Un error grande fue que nos tiraron una pared casi dentro del área y definieron. Pese a ese error que lo pagamos muy caro, el equipo siempre estuvo en partido, hasta que lo empató, y después trató de buscarlo pero no lo consiguió. Esa es la historia que vi yo”.