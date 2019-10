Talvi reconoció que se “indignó” al ser excluido del debate y que eso lo “perjudicó” electoralmente

Ni bien se enteró de que Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou iban a debatir, Ernesto Talvi expresó su molestia diciendo que habían "cocinado" una instancia entre ellos en la que iban a gozar de una cadena nacional de radio y televisión, lo cual consideraba "injusto" porque había otros candidatos -como él- que también tenían chances.

Su molestia fue tan grande que convocó a una conferencia de prensa en la que dijo que los medios de comunicación se estaban haciendo "socios" de una "proscripción" e incluso se reunió con las autoridades de los canales de televisión para que revean la realización del evento, algo que finalmente no ocurrió.

Este martes, entrevistado en el programa Arriba Gente de canal 10, Talvi reconoció que mostrar su enojo públicamente por haber quedado afuera del debate presidencial lo perjudicó desde el punto de vista electoral y dijo que esa instancia polarizó la campaña.

“Me indigné, de hecho me enojé y creo que fue la primera vez que la gente me veía enojado en la campaña y eso me perjudicó y lo sé perfectamente por los microdatos que manejamos, que a la gente por algún motivo no le gusta verme enojado y está bien", señaló.

El economista agregó que se "indignó" y "enojó", lo hizo saber de "manera explícita" y "por alguna razón a la mayoría de los ciudadanos no le gusta verme enojado aunque estuviera reclamando algo justo”.

Leonardo Carreño

Talvi explicó que su indignación obedecía a que estaban "defendiendo un principio" porque "no le hace bien a la democracia que en esa exhibición por cadena nacional no estuvieran todos los candidatos para que la gente pudiera ver, comparar, personalidades, proyectos y programas, y luego decidir".

"Es simplemente una apelación a que esto no vuelva a ocurrir nunca más en una democracia como la nuestra, ejemplar, no puede ser que Brasil y Argentina nos estén dando cátedra en cómo se organizan los debates", sentenció.