"Tengo miedo de cruzarlo, vivo asustada": familia de Natalia Lagos denunció a jueza por no actuar contra el hombre que la terminó matando

La defensa de la familia de Natalia Lagos, la mujer raptada y asesinada por su expareja en un accidente de tránsito en un peaje, denunció a una jueza y se apresta a demandar al Estado por "falta de servicio", en reclamo por su actuación en una denuncia que la víctima había realizado contra su agresor menos de un mes antes de su muerte.

Lagos murió el 2 de agosto en la madrugada, luego de que el auto en el que su exnovio la había raptado de la casa de su amigo, al que el homicida había apuñalado, impactara contra una separación del peaje de Soca. El hombre fue imputado cinco días después por femicidio, además de varios delitos de violencia doméstica, violación de domicilio, desacato, hurto y tentativa de homicidio.

Tres semanas antes de su muerte, el 13 de julio, Lagos se presentó a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Parque del Plata para denunciar a su exnovio por distintas agresiones que había sufrido. Allí la mujer relató que tenía "miedo" de cruzarse con él, y pidió a las autoridades "ayuda" para que no se le "acerque más".

La jueza de Atlántida Florencia Sorrondeguy dictaminó de forma telefónica una "prohibición de contacto comunicación y acercamiento" en un radio de 500 metros, según se puede leer en la resolución judicial a la que accedió El Observador. El caso no llegó a la órbita de Fiscalía.

El grupo de abogados representante de la familia de Lagos, conformado por Rafael Silva, Nicolás Pereira y Valeria Campos, radicó una denuncia administrativa contra la jueza ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al entender que "estaba obligada a disponer algo más" y que debió trasladar el caso a Fiscalía. "Era una muerte totalmente evitable", dijo el abogado Silva a El Observador.

"Me dijo que sabía todo de mí"

El día que Lagos se presentó ante la Comisaría para denunciar a su expareja, relató a las autoridades que su relación había terminado un mes atrás, y que era "muy agresiva". "Nos íbamos de boca y terminábamos a las manos", detalló.

Tres días antes de denunciarlo, el 10 de julio, Natalia fue a ver a su ex en la casa donde estaba viviendo, aclarándole todo el tiempo que no tenía la intención de retomar la relación. "Le tuve que decir que volvía para que me dejara ir, sino no me dejaba irme", explicó a los policías presentes.

Lagos no volvió a esa casa, y desde ese día hasta su denuncia el hombre comenzó a llamarla y enviarle mensajes de forma incesante, que decían: "Volvé por favor" o "no me dejes solo".

El detonante para que la víctima fuera a la comisaría ocurrió el mismo 13 de julio, cuando en la mañana su ex fue al puesto de la feria de Parque del Plata donde Natalia trabajaba. "Me dijo que sabía todo de mí, cómo están ubicados los camiones y todo", le dijo a las autoridades.

Además, el agresor le quitó las llaves de su camión y no la dejaba ir del lugar, por lo que le tuvo que decir que lo iba a ver ese día a las 19:30. Sobre las 17:00 concurrió a la Comisaría.

"Tengo miedo de cruzarlo, ya estoy viviendo asustada", fueron las últimas palabras de Lagos a los policías. Luego los efectivos le preguntaron si el denunciado tenía problemas de consumo y acceso a armas, y la mujer contestó que no consumía pero que sí tenía armas. Cuando le consultaron qué le solicitaba a la justicia, contestó: "Solicito medidas, no quiero que se me acerque".

El exnovio fue citado a declarar a la comisaría pasadas las 20:00 de ese día. Relató a las autoridades que los problemas con su expareja comenzaron cuando dejaron de trabajar juntos en la feria y pasó a ser camionero, algo que entiende "molestó" a Natalia y llevó a que se fuera del hogar que compartían.

El policía que lo interrogó le preguntó cómo era la relación de la pareja, y el hombre contestó: "Era bien, teníamos discusiones como toda pareja", antes de negar haber ejercido algún tipo de violencia contra ella.

Consultado sobre el episodio de la feria, el hombre indicó que quiso verla porque "no sabía nada de ella" desde el martes, día en el que habían coordinado verse. "Fui a la feria ya que me quedé preocupado porque hace poco un hermano de ella se suicidó y ella está algo deprimida", declaró, antes de negar que poseía armas.

Las omisiones de la justicia por las que los abogados de Lagos van contra la jueza y el Estado

El equipo de abogados que defiende a la familia de Lagos entiende que la jueza Sorrondeguy cometió varias irregularidades al dictar la orden de alejamiento y comunicación a no menos de 500 metros por 180 días, tras recibir la denuncia de Lagos el 13 de julio.

Rafael Silva criticó que la magistrada no preguntó si el agresor tenía "otras denuncias" por violencia en su contra, algo que cree hubiera cambiado el tenor de la medida cautelar ya que sí tenía antecedentes. También sostuvo que Sorrondeguy no solicitó en su orden dar cuenta del caso a Fiscalía.

"La jueza tendría que haber dispuesto la elevación de antecedentes para el primer día hábil, y tendría haber convocado a una audiencia dentro de las siguientes 72 horas", continuó.

Además, los abogados denuncian que la magistrada no pidió informes forenses para evaluar al denunciado y medir "el riesgo" al que podía estar expuesta Natalia.

"No haber activado y cumplido las normas a las que estaba obligada de procedimiento, de buenas prácticas judiciales, lleva a que el aparato judicial no funcionó. Hubo un defecto de funcionamiento del servicio estatal. Como consecuencia de ese defecto del funcionamiento se dio este trágico desenlace", lamentó Silva.

Por estos motivos los abogados defensores presentaron una denuncia administrativa contra Sorrondeguy ante la SCJ este miércoles. La corte realizará un sumario "secreto" a la implicada y compartirá a los denunciantes la resolución del caso.

Por otra parte, la próxima semana los representantes de la familia Lagos pedirán una audiencia en un Juzgado de Conciliación para demandar al Poder Judicial y al Ministerio del Interior por "falta de servicio", ya que entienden que su actuación ante la última denuncia de Natalia "no salvaguardó" sus "derechos individuales".

