Terminal Río Branco no da abasto y estudian dónde estacionar ómnibus que esperan por salir

La Terminal Baltasar Brum —más conocida como Río Branco— alberga en un espacio de no más de tres cuadras a casi el 80% de los servicios dependientes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a nivel nacional. Así, con 2.975 servicios suburbanos entre salidas y llegadas en días hábiles, el terreno en la Ciudad Vieja no basta para acoger a todos los coches que aguardan su horario para salir hacia las calles.

Prueba de ello son las decenas de ómnibus estacionados en plena rambla portuaria junto a la terminal. Es que en noviembre de 2019 comenzaron las obras a cargo del consorcio Saceem-Grinor para construir el viaducto de 1.800 metros de largo sobre el que circulará el tránsito costero. La Rambla Franklin D. Roosevelt quedó así cortada por varios meses, lo que supuso un respiro a la terminal de suburbanos, al desalojar por completo un extenso espacio de tres carriles sobre el que ahora se apuestan los ómnibus.

Ese sitio de estacionamiento tiene, sin embargo, una fecha de vencimiento. Desde el MTOP estiman que la rambla portuaria permanecerá cortada hasta agosto de 2022. Cuando el tráfico retorne, esas decenas de ómnibus tendrán que ir a parar a algún otro lado mientras esperan que llegue su próxima salida desde la terminal. Hasta entonces la cartera cuenta "con una especie de vacación" para coordinar con la Intendencia de Montevideo (IMM) una alternativa, según dijo a El Observador el director nacional de Transporte, Pablo Labandera.

Diego Battiste

El predio de la Terminal de Río Branco no basta para albergar a todos los coches; el corte de la rambla portuaria para las obras del viaducto sirvió para descomprimir la situación

El jerarca comentó que ha mantenido charlas informales al respecto con el director de Movilidad de la comuna, Pablo Inthamoussu, aunque aseguró que "por ahora el tema no acucia". "La posibilidad más fácil es pensar en el predio del ferrocarril", planteó sobre la cercana Estación Central, que a la fecha permanece abandonada y sin uso. Aclaró, no obstante, que "no es más que una idea".

Alternativas

En 1992 la inauguración de una terminal para ómnibus suburbanos más amplia sobre la rambla portuaria puso fin al antiguo Control de Arenal Grande —también conocido como "Control de Dante"—, que por más de 40 años había sido el punto de partidas y arribos de los servicios que conectan al centro montevideano con las localidades metropolitanas. Desde entonces la concesión está a cargo de la sociedad anónima Kelir, de la que son accionistas las empresas que operan en el rubro.

Al día de hoy quienes prestan servicios en la terminal son Copsa, CITA, Cutcsa, Coetc, Ucot, Casanova, EOSA, COME y Tala Pando Montevideo (TPM). Las empresas cuentan además con un predio lindero sobre la calle Galicia —situado casi al ingreso de la terminal frente a la estación de servicio de Axion— entre Andes y Florida, que lleva el nombre de Tacoma. En el terreno a cielo abierto hay más de 50 coches estacionados, la mayoría de ellos de Copsa y Cutcsa, según constató El Observador en una recorrida.

Diego Battiste

Las empresas cuentan con otro predio llamado Tacoma en Galicia y Andes, que también hace las veces de estacionamiento para los ómnibus que aguardan su turno para circular

Tacoma fue una de las posibilidades esgrimidas por Pablo Labandera para cuando llegue la hora de desalojar la rambla. Lo mismo mencionó el gerente general de Copsa —que abarca al 46% de los servicios suburbanos—, Javier Cardoso, al ser consultado por El Observador. "Cuando había alta oferta de servicios (previo a la pandemia), los coches quedaban por Galicia, por Andes, quedaban en las cuadras aledañas", señaló el dirigente.

El tradicional mecanismo para descomprimir la terminal no cosechaba quejas de los vecinos, sostuvo Cardoso. En efecto, en esa zona de Ciudad Vieja proliferan los galpones y las sedes de compañías, pero no así las residencias. Sin embargo, la búsqueda de nuevas alternativas está sobre la mesa. "No va a ser fácil porque no hay predios cercanos, porque son de particulares y los precios no lo justificarían", manifestó el gerente general de Copsa.

Diego Battiste

Vista de la Terminal Baltasar Brum desde la torre de control a la que accedió El Observador en el marco de una recorrida

"La aspiración es sacar a los ómnibus de ahí", declaró por su parte el jerarca del MTOP, respecto a las decenas de coches apostados en la rambla. "Podemos tratar de buscar un consenso, pero al final del camino, hasta la habilitación de las calles de los costados es una potestad de la intendencia", remató.