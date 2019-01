Tesla que iba en piloto automático "mata" a robot en Las Vegas

En medio de la parafernalia de tecnología que en estos días invade la ciudad de Las Vegas, donde se realiza el CES, un auto Tesla Model S, conducido por un ser humano pero en modo piloto automático, se llevó por delante a un robot autónomo de la firma rusa Promobot. Este iba camino a uno de los pabellones de la feria de electrónicos y tecnología, pero se desvió de su camino y terminó transitando por el estacionamiento. según se explica en un comunicado de la empresa.

Allí, fue chocado por el Tesla; el accidente terminó con la "vida" del robot, que no podrá ser reparado. Su costo es de 2000 dólares.

Medios especializados han especulado con la posibilidad de que el accidente haya sido orquestado para promocionar a los robots de la empresa rusa. En particular porque los autos Tesla no tienen un modo piloto automático "completo" y el sistema funciona en grandes carreteras y no en pequeñas calles privadas como esta en la que se produjo el supuesto choque.

En la actualidad no está a la venta ningún auto que se maneje solo 100%; las investigaciones demuestran que si bien pueden llegar a convertirse en una de los medios de transporte más seguros, los consumidores todavía desconfían -en su gran mayoría- de estos sistemas. Es por eso que esta semana, también en el marco del CES, un grupo de personas y empresas involucrados en la industria de los autos de manejo sin chofer conformaron una coalición para promover la educación del público sobre estas tecnologías, a la que llamaron Partnership for Automated Vehicle Education (PAVE), informo Wired. El grupo incluye a varios desarrolladores de estas tecnologías (Audi, Aurora, Waymo, Toyota, Voyage, Zook), fabricantes de autos como VW y Daimler, proveedores y organizaciones relacionadas al tema.

Casi un año atrás un auto de prueba de Uber en modo piloto automático mató a un peatón.