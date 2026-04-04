Incidente en banderazo de hinchas de Alianza Lima previo al clásico del fútbol peruano dejó un muerto y 47 heridos

Al menos un muerto y 47 heridos , entre ellos tres menores, dejó el viernes un incidente en el estadio de Alianza Lima en Perú , mientras se desarrollaba un banderazo de apoyo al equipo en la previa del clásico del fútbol peruano contra Universitario .

Aunque en un principio el incidente se atribuyó al colapso de parte del Estadio Alejandro Villanueva, el club limeño y los bomberos negaron esa versión .

"Ha habido un lamentable incidente en el estadio en el cual ha habido 47 personas heridas (...) y lamentablemente hay un fallecido", dijo a la prensa el ministro de Salud Pública Juan Carlos Velasco, sin precisar las causas de la tragedia . De ellos, 39 están internados en distintos hospitales de Lima, tres en "estado crítico" , agregó.

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Más tarde Alianza Lima detalló que de estas 39 personas, 29 fueron dadas de alta . En un comunicado publicado en redes sociales, el club lamentó la muerte del hincha, pero aseguró que esta no se produjo por "la caída de muros ni fallas estructurales del recinto deportivo ".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubALoficial/status/2040505972917989545&partner=&hide_thread=false Esta mañana, Alianza Lima brindó su apoyo a los heridos que aún se encuentran en el Hospital 2 de Mayo, Arzobispo Loayza y la Clínica San Pablo.



Fernando Cabada, gerente general de nuestra institución, acudió personalmente a los heridos en representación del club.



De las 39… pic.twitter.com/JxlnnuKBVY — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) April 4, 2026

Desde Bomberos aclararon que "la estructura en la tribuna sur se encuentra aparentemente en buen estado" y que "no hay paredes colapsadas ni caídas hacia la fosa".

El partido frente a Universitario se mantiene en pie y se disputará el sábado a las 22:00 (hora de Uruguay) en el Estadio Monumental, confirmó en un comunicado la liga peruana. Alianza, que es uno de los punteros del campeonato, visitará a su clásico rival en su estadio, quien se encuentra cuarto y a cinco puntos del líder.

Con información de AFP.