Mirá el golazo de Matías Abaldo que ayudó a que Independiente comenzara con victoria 2-1 ante Alianza Lima en la Serie Río de la Plata

Independiente de Avellaneda de Argentina debutó con una victoria por 2-1 sobre Alianza Lima con un gol de Matías Abaldo este sábado a la noche en el Parque Viera por la Serie Río de la Plata en lo que fue su primer encuentro de pretemporada 2026.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El delantero uruguayo Matías Abaldo fue una de las figuras de los rojos no solo anotando un gol, sino siendo titular y jugando un muy buen encuentro.

El excampeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya en el Mundial de Argentina 2023 con Marcelo Broli como entrenador, fue un llamador para el técnico Gustavo Quinteros quien de entrada, apostó por él.

El primer tanto de Independiente fue anotado por Matías Abaldo de tiro libre cuando perdían 1-0 y sirvió para el empate transitorio.

NACIONAL Tras semanas de indefinición, Jadson Viera se quedó sin un jugador en Nacional, que rápidamente fue adquirido por otro club

PEÑAROL La razón por la que Nicolás Vallejo no jugó en su debut con León de México este sábado y en Peñarol se ilusionan con su llegada

Se paró sobre la izquierda y definió directo al arco. La pelota pasó entre varias piernas y descolocó al arquero de Alianza Lima.

Luego llegaría el segundo a cargo de Santiago Montiel para los argentinos que comenzaron con triunfo en la Serie Río de la Plata.

Al término del encuentro, Abaldo fue entrevistado y entre otras cosas dijo: "Apuntamos a lo mejor. Un club como Independiente debe aspirar a eso. Apuntamos a ser campeones de alguna competencia nacional".