The Art Market: Una agencia que reúne arte, comunicación y tecnología

La empresa The Art Market es una agencia de marketing especializada en el sector arte, instalada físicamente en Barcelona – España, pero que su presencia y trabajo traspasa las fronteras del país, y también de continente. Su director es Juan Antonio Rodríguez Gamero, quien no solamente es el fundador, sino también el responsable de crecimiento y expansión de un proyecto que promueve diversos canales y herramientas, entre ellos el formato del live-bidding, la transmisión de las subastas en vivo por Internet.

En dialogo con El Observador, Juan Antonio Rodríguez cuenta desde España: “Desde 2015 desarrollamos nuestros propios medios de comunicación (Actualidad Arte -magazine de noticias-, canales de vídeo, un podcast y un newsletter semanal), y nuestra particular academia, con eventos y contenidos exclusivos para "mecenas", sobre el mundo del arte y las subastas. Es por ello que nos definimos como un "Hub del Mundo del Arte" desde nuestra página web (www.theartmarket.es/) damos acceso a más de 20.000 usuarios, amantes del arte, a toda la actualidad del sector, obras en venta y ferias, sin olvidarnos de la parte cultural, histórica, en definitiva educativa del sector arte. Aún tenemos más proyectos para convertir The Art Market en el centro de las búsquedas de amantes del arte y profesionales”.

The Art Market colabora en 2019 con decenas de empresas de España, Italia, Portugal y Latinoamérica, algunas de ellas contratando los servicios de marketing (como comercialización online en plataformas internacionales de venta, consultorías tecnológicas, marketing online y off line) y otras como anunciantes de los medios sobre arte. Algunas de ellas son casas de subastas tradicionales como Durán Subastas (que este año celebra sus 50 años), Sala Retiro, Isbilya Subastas. Otras son empresas online que hacen subastas como Litografias.net, Subastasreal.com; y empresas internacionales como Bertolami y Catawiki En Uruguay colaboró con la casa Castells Remates, y trabaja junto a Zorrilla Subastas. En 2018 llegó a Colombia y comenzó a trabajar con la firma Lefebre Subastas.

En cuanto al sitio web, duplicó el número de visitantes desde 2017, llegando a 50.000 usuarios por mes. Tiene además bases de datos de coleccionistas de casi 20.000 clientes internacionales. La nuestra web tiene dos versiones (español e inglés), aunque la prioridad actual es el mercado hispanoamericano.

Acerca de la presencia y experiencia de The Art Market en Uruguay, Juan Rodríguez brinda su opinión. “Uruguay es un país al que tenemos especial cariño porque después de España es donde más presencia tenemos. Llegamos luego de establecer contacto y vinculo con Castells Remates, a quienes agradecemos la oportunidad. Recordamos cuando con Castells realizamos las primeras subastas con live-bidding, a fines de noviembre de 2016. Por esas fechas, el formato tuvo especial participación en el remate de pintura extranjera, y concretamente en la obra Cabeza de Predicador, vendida posteriormente por teléfono en US$ 187.000. Luego, tiempo después, comenzamos a trabajar con Zorrilla Subastas (Sebastián Zorrilla), con quienes seguimos trabajando a fecha de hoy en una relación que entendemos está siendo muy interesante para ambas partes. Guardamos especial recuerdo del remate de la colección privada de Zelmira Braga de Cibils y Daniel Castellanos, que fue el primero que hicimos con ellos utilizando live-bidding, la cual fue un éxito. Mantuvimos también conversaciones con Ernesto Prilassnig y Andrés Prilassnig (Arte & Alhajas). Estuve cuatro ocasiones en Montevideo y pude conocer cómo funciona el sector de arte y subastas que es muy destacable teniendo en cuenta el tamaño del país”.

Consultado sobre la importancia y peso de las nuevas tecnologías en el mercado del arte, Rodríguez comentó: “En nuestra opinión (y en la de expertos internacionales), el año 2018 se recordará por el impacto de las tecnologías y el marketing en el mundo del arte. Hemos visto hitos importantes en relación a la tecnología: Christie’s subastó por primera vez un retrato realizado por una inteligencia artificial por casi US$ 400.000; también Christie’s registró toda la información de la subasta de la sucesión Ebsworth en una base de datos digital, encriptada y descentralizada (conocida como blockchain) en colaboración con la empresa Artory. Por último la empresa Artmyn hace vídeos en 5D de obras de arte que permiten ver detalles inimaginables de las piezas de arte y es un primer paso para conseguir una especie de ADN de las obras de arte, lo cual hará difícil su falsificación. Vivimos tiempos muy interesantes en el mundo del arte”.

Sobre el mercado internacional actual, Rodríguez comentó que observando el año 2018, el mercado sigue fuerte y facturando bien (por encima de US$ 63 billones) a pesar de las crisis y las amenazas. “Para 2019 hay ciertas incógnitas por la irrupción del Brexit, factores geopolíticos (Estados Unidos-China). No creo que haya un fuerte crecimiento a corto plazo pero tampoco un gran desplome, el mercado del arte parece funcionar un poco al margen de todo lo que ocurre porque siempre surge un nuevo mercado que equilibra tendencias. Para 2019 se prevé un aumento de las ventas de artistas afro-americanos y de mujeres artistas -injustamente olvidadas- ; además las ventas online seguirán creciendo.

En relación a los objetivos de la Agencia en España y Uruguay, un objetivo en 2019 es consolidar un par de nuevos clientes españoles. “Estamos cerca de firmar con dos casas de subastas muy importantes, queremos crear más y mejores contenidos sobre el mercado del arte, y buscamos más mecenas de nuestro proyecto educativo (Planeta Arte), en el cual los usuarios que aportan cantidades entre US$ 1 – US$ 50 al mes tienen acceso a diferentes contenidos y servicios. Los invitamos a conocer este proyecto: https://www.patreon.com/PlanetaArte”. Para Uruguay, seguiremos con Zorrilla Subastas, y nos gustaría comenzar a trabajar con más casas de subastas de Montevideo, anunciantes del mundo de las galerías y otros.

A modo de conclusión y como cierre del diálogo con El Observador, Rodríguez reflexiona: "El mundo del arte ha descubierto, por fin, la importancia de la tecnología y por supuesto del marketing: el otro hecho fundamental en el 2018 ha sido el efecto "Banksy", con una obra semi destruída durante una subasta ha pasado a duplicar su precio por la potente acción de marketing que realizó el propio artista y su grupo (Basky y Pest Control). El marketing estuvo muy presente en la venta de Edmon de Bellamy, la obra realizada por una inteligencia artificial, y por supuesto en toda la subasta Rockefeller -la subasta más exitosa de una sucesión conjunta- que consiguió más de US$ 800.000. En noviembre de 2017, la venta del Salvator Mundi por US$ 450.000 millones confirmó que no solo importa la obra en sí misma sino como se la adorna y se la da a conocer".