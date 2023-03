The Last of Us 2: ¿qué se sabe de la segunda temporada de la exitosa serie de HBO?

El domingo12 de marzo se estrenó el último capítulo de la primera temporada de The Last of Us, una de las series más populares y taquilleras del momento, que reunió hasta 4,7 millones de espectadores por semana. En este marco, la confirmación de la segunda temporada no tardó y ya se adelantó que, como es evidente, se estrenará en HBO Max.

Leé también The Last of Us: las razones por las que la serie merece estar entre las mejores del año La trama post-apocalíptica, que está basada en un videojuego homónimo, ha capturado la atención del público durante el lanzamiento de sus nueve capítulos. Es así que la producción ha decidido continuar con la saga este 2023. "Después de lograr esta primera temporada inolvidable, no puedo esperar para ver a este equipo superarse nuevamente en la temporada 2", expresó Francesca Orsi, directora de HBO Drama Series and Films. Asimismo lo confirmó el productor ejecutivo Neil Druckmann: "Me siento honrado y francamente abrumado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra historia (...) ¡Ahora tenemos el placer absoluto de poder hacerlo nuevamente con la segunda temporada!". ¿Cuál es la historia de The Last of Us para la segunda temporada? Por lo pronto, se brindaron pocos detalles acerca de la nueva temporada de la serie que protagonizan Pedro Pascal y Bella Ramsey. No obstante, según indicaron los showrunners, Druckmann y Craig Mazin, la trama continuará con la trama del segundo videojuego. Leé también Pedro Pascal, el padre de Internet y la construcción de un nuevo héroe "Hay una enorme cantidad de historias que Neil creó en la que nos gustaría sumergirnos. El segundo juego es mucho más grande que el primero. Así que recién comenzábamos a hablar sobre cómo dividirlo en una temporada: temporadas. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Qué guardamos? ¿Qué cambiamos? ¿Cómo nos transformamos? ¿Qué agregamos? Todas esas cosas de las que estamos empezando a hablar ahora", sostuvo Mazin. No obstante, sostuvo que, a pesar de ser "fanático de los personajes y el mundo que crearon Neil y Naughty Dog" no espera que la trama "dure eternamente". ¿Cuándo se estrena la segunda temporada de "The Last of Us"? En la reciente gala de los Premios Oscar 2023, el actor Pedro Pascal anticipó que este año podría comenzarse a filmar la segunda edición de la saga. "Si podría pasar, aunque nada está confirmado", dijo, frente a la consulta en la alfombra roja. Leé también The Last of Us: la "maldición" que rompió la serie y el cambio en las adaptaciones de videojuegos Sin embargo, en una entrevista con Collider, él sostuvo que "existe la posibilidad" de que inicie el rodaje. "¿En el 2023? Oh, ¿en qué estación estamos ahora? ¿Estamos entrando en la primavera?... Sí, hay una posibilidad. Sí", postuló sonriente. Tanto Pascal, quien interpretó a Joel, como Ramsey, en el papel de Ellie, se mantendrán para la segunda temporada. Con información de El Cronista