Murió Annie Wersching a los 45 años, actriz del videojuego The Last of Us y de la serie 24

La actriz Annie Wersching, quien puso voz al personaje de Tess en el videojuego The Last of Us y participó en 37 episodios de la serie de televisión 24, murió a los 45 años este domingo en Los Ángeles.

"Nos has dejado demasiado pronto", dijo el creador de The Last Of Us en 2013, Neil Druckmann, al confirmar la noticia en Twitter. Su compañero en 24, Kiefer Sutherland, la definió como "una bellísima persona" y su "amiga" y dijo que su corazón quedó roto por su familia. La actriz, quien también interpretó a la reina Borg en Star Trek: Picard, fue diagnosticada con cáncer en 2020. Multifacética Wersching, nacida en Missouri, en Estados Unidos, comenzó su carrera en 2002 con una aparición en un episodio de Star Trek: Enterprise, interpretando a Liana. Durante su carrera tuvo diferentes roles en series como Frasier, Charmed (Hechiceras), General Hospital (Hospital general), The Vampire Diaries (Diarios de vampiros o Crónicas vampíricas) y The Rookie (El novato). GETTY / FOX Además de 24, Kiefer Sutherland y Annie Wersching también estuvieron juntos en la serie Touch que se transmitió por FOX. Julie Plec, cocreadora y productora de The Vampire Diaries, comentó que se había convertido en su admiradora cuando la vio en 24, papel con el que alcanzó la fama. "Tuve la suerte de que Annie hiciera de mamá de dos de los vampiros más atractivos de la ciudad... DEP Annie, alma maravillosa", dijo Plec. Wersching estaba casada con el actor Stephen Full y deja tres hijos: Eddie, Ozzie y Archie, de 12, nueve y cuatro años. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!