The Last of Us: las razones por las que la serie merece estar entre las mejores del año

Durante las semanas de emisión de los primeros episodios de la serie The Last of Us, que este domingo llegó a su final, una de las comparaciones más habituales que se podían ver en reseñas, tuits y comentarios tanto virtuales como en el mundo real, era con The Walking Dead.

Ponerlas frente a frente tenía un relativo sustento: las dos son series que se ambientan en un mundo postapocalíptico, donde hay zombis (los de The Last of Us no lo son estrictamente, pero vamos, no hay que ponerse tan semánticos), y sus protagonistas tienen que recorrer kilómetros y kilómetros en busca de la seguridad y la salvación que parece imposible de alcanzar. Pero el mayor punto en común es otro: los verdaderos monstruos son los humanos. Y ahí está la gran diferencia: The Last of Us lo contó mucho mejor.

La comparación, como todas, es injusta. Pero era un punto de referencia asible para los que no conocían de primera mano el material base, un videojuego homónimo publicado en 2013, muy popular entre la población gamer y considerado como una obra cumbre de ese formato de entretenimiento. En los últimos años, tanto las historias postapocalípticas como las de zombis se han convertido en un género popular, un poco por el morbo de ver lugares conocidos destrozados, otro poco porque inconscientemente tenemos la sensación de que el mundo se está yendo al garete de forma definitiva y queremos imaginar ese futuro, entonces esta novedad de HBO ofrecía una nueva incursión en un espacio conocido.

Pero al final, las criaturas asesinas y la destrucción social fueron lo que menos miedo dio. De hecho, la escena más terrorífica de la serie es la primera, ambientada en un estudio de televisión en la década de 1960, donde un científico explica que hay hongos que crecen dentro de organismos como insectos, y los someten a su voluntad. Imaginando un posible salto de estos parásitos a los humanos, el académico genera una sensación ominosa que la serie luego no vuelve a alcanzar.

La serie de nueve capítulos está en HBO Max

En el correr de los subsiguientes nueve episodios —todos disponibles en HBO Max—, la serie seguirá el viaje del taciturno Joel (Pedro Pascal, el hombre del momento) y la ácida adolescente Ellie (Bella Ramsey) desde Boston hasta los confines del Oeste montañoso de Estados Unidos para que un grupo de rebeldes contra los remanentes de la opresiva autoridad gubernamental pueda fabricar una cura gracias a que la muchacha es inmune al contagio de los hongos. En ese trayecto, los momentos más inquietantes, incómodos, sufridos y oscuros vienen por parte de los que todavía respiran.

Aunque los Infectados, como se los llama en la serie, son amenazantes y ciertamente memorables, con sus crecimientos fúngicos en la piel, su ferocidad voraz y sus chasquidos que ponen los pelos de punta, a medida que pasan los capítulos cada vez aparecen menos y se terminan de conformar como una suerte de fuerza de la naturaleza. En parte lo son y, de hecho, es una de las líneas subyacentes de la historia: el caos que dispara el hongo cordyceps viene a ser la naturaleza reclamando la Tierra de manos de los humanos, cada vez más caóticos y destructivos. Y que para peor, lo siguen siendo más allá del apocalipsis. Cada cual cuidando su poder y su chacrita, buscando la ventaja, dejando tirado a otro si eso significa salvarse uno mismo o un ser querido. Porque si algo hace bien The Last Of Us es aclarar que en esta vida todos somos grises. Más o menos oscuros, más o menos claros, pero todos somos grises. El espectro entero de la moral humana se cruza en esta road movie (o road serie) que protagonizan Ellie y Joel, para revelar las distintas respuestas humanas a enfrentarse a la oscuridad más absoluta.

Ahí seguramente hay también un comentario y una crítica al mundo occidental actual, sobre todo a Estados Unidos, pero a juzgar por lo que pasó en la pandemia, aplica también a otros sitios, incluyendo Uruguay: los que capean mejor el temporal son los que están dispuestos a ayudar a otros, colaborar y compartir (incluso el poblado más estable de este mundo se define comunista; el chiste es medio flojo pero tiene su gracia), pero incluso estos “buenos” tienen sus matices. Incluso los protagonistas, que ninguno tiene aureola y alitas blancas.

Ellie se va chocando con un mundo más duro de lo que ella imaginaba en la relativa seguridad de Boston, mientras que Joel se ablanda al confrontar lo más doloroso de su pasado y reconciliarse con la vida, ganar un nuevo objetivo por el que luchar y reactivar sus músculos paternales con la joven que le es encargada. Pero eso no significa que este tipo curtido y parco no sea capaz de cometer atrocidades. Es un protagonista, pero no necesariamente un héroe, porque en este mundo podrido no los hay.

Pedro Pascal como Joel en la serie

Eso también los convierte en personajes más complejos y por tanto, más interesantes. Y encima, cuando hay una química como la que comparten Pascal y Ramsey, todo fluye mucho mejor. Los dos exGame of Thrones crean en la ficción un vínculo que se siente genuino y agrega más potencia e intensidad a los vaivenes del viaje que sus personajes comparten.

Un viaje que también tiene desvíos muy bienvenidos como los episodios 3 y 7, dos historias que funcionan de forma casi autoconclusivas aunque están vinculadas a la trama principal, llenas de momentos de encanto, ternura y optimismo y con finales que sacuden las fibras del corazón como uno jamás se esperaría en este tipo de relato, otro mérito para una serie que parte de un camino conocido para después romper moldes.

El programa que ahora terminó su primera temporada llegó a la pantalla como un fenómeno precedido por las alabanzas de los jugadores del material original, pero también por el temor de cómo sería el resultado al saltar a otro formato. Quien escribe, como alguien que nunca experimentó el videojuego, entiende que el ejercicio fue exitoso: no se necesitaba conocer el juego para disfrutar de la serie, ni era un festival de guiños para los fanáticos más acérrimos.

La serie se sustentó como tal y por sí misma, más allá de referencias ocasionales o incluso la presencia de actores que dieron sus voces para el juego en roles secundarios, manejó perfecto el formato en el que se estaba contando la historia y cambió, expandió o modificó en función de la adaptación, manteniendo fidelidad (dicen los que conocen) pero sin apegarse a ella como si fuera un dogma. Eso es lo que tienen que hacer las adaptaciones, aunque parezca obvio decirlo.

The Last of Us tendrá, ya se sabe, una segunda temporada. Se conoce también que la secuela del videojuego será la base de la próxima entrega, pero que sin embargo se contará a lo largo de varias temporadas, dado que su escala es mayor que la de la primera parte, y que además implicará un salto temporal en la narrativa.

Será un desafío, sin embargo, seguir este primer esfuerzo muy exitoso y que dejó una vara alta, con una historia de gran escala pero al mismo tiempo centrada en conflictos humanos y personales, donde las acciones individuales pesaron más que la cuestión de “salvar al mundo” y donde los zombis fueron algo secundario, por detrás de lo mejor y lo peor de la humanidad.