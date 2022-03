The New York Times informó que una delegación estadounidense viajó a Venezuela en medio de invasión rusa a Ucrania

Mientras los países Occidentales no paran de aplicar medidas en contra de Rusia para que frene su invasión a Ucrania, una delegación de estadounidenses “de altos funcionarios” visitó Caracas, Venezuela este sábado, según informó The New York Times (NYT) después de "consultar a fuentes vinculadas con este asunto".

De confirmarse, se trataría de la “la visita de más alto nivel de funcionarios estadounidenses a Caracas en años”, después de que en 2019 Estados Unidos rompiera relaciones diplomáticas con Venezuela y cerrara su embajada tras culpar a Nicolás Maduro por hacer fraude en las elecciones de su país. El viaje está “impulsado por el deseo de separar a Rusia de sus restantes aliados latinoamericanos”, explicó el medio de prensa. La reunión con el gobierno del presidente Nicolás Maduro se da en el marco de la escalada de la invasión que Rusia mantiene en Ucrania, y “mientras la administración de Biden intensifica los esfuerzos para separar a Rusia de sus aliados internacionales restantes en medio de un enfrentamiento cada vez mayor sobre Ucrania”. Venezuela, al igual que Cuba y Nicaragua, es un aliado ruso en occidente, que, de hecho, se abstuvieron o no votaron las dos resoluciones propuestas en las Naciones Unidas para condenar la agresión rusa. La invasión rusa de Ucrania “ha llevado a Estados Unidos a prestar más atención a los aliados del presidente Vladimir Putin en América Latina” señala el periódico, ya que explica que Washington puede verse amenazado por los aliados de Rusia en la región, en el merco del conflicto que está teniendo lugar en Europa del este. Leé también Putin dice a Macron que obtendrá sus objetivos "por la negociación o por la guerra" Conforme los días pasan, la economía rusa se debilita cada vez más tras las sanciones que los países están ejerciendo sobre Putin para que se vaya de Ucrania. En este sentido, NYT divulgó que Estados Unidos “está aprovechando una oportunidad para promover su agenda entre las autocracias latinoamericanas que podrían comenzar a ver a Putin como un aliado cada vez más débil”. Al mismo tiempo, el medio explica que posar los ojos en Venezuela tras el distanciamiento que las potencias occidentales están tomando de Rusia es estratégico por la demanda de petróleo, ya que el país de Maduro sigue portando uno de los yacimientos petroleros más importantes del mundo: “Cuando Estados Unidos y sus aliados comenzaron a considerar sanciones a las exportaciones rusas de petróleo y gas este mes para castigar al país por la devastación provocada en Ucrania, voces destacadas afiliadas a los dos principales partidos políticos estadounidenses (Demócrata y Repubicano) señalaron a Venezuela como un posible sustituto”. En 2019, con la ruptura de las relaciones diplomáticas, el gobierno de Trump intentó “derrocar al gobierno de Maduro al sancionar a las exportaciones de petróleo de Venezuela, y al reconoció al líder de la oposición, Juan Guaidó, como presidente legítimo” del país caribeño. “Maduro respondió a las sanciones buscando ayuda económica y diplomática de Rusia, así como de Irán y China. Las compañías y los bancos de energía rusos han sido fundamentales para permitir que Venezuela continúe exportando petróleo, la mayor fuente de divisas del país, a pesar de las sanciones, según funcionarios estadounidenses, funcionarios venezolanos y empresarios”, publicó ayer sábado NYT.