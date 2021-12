Trabajadores de Copsa mantienen el paro por tiempo indeterminado

Los trabajadores de la empresa de transporte interdepartamental Copsa decidieron mantener el paro por tiempo indeterminado tras la asamblea que realizaron en el mediodía de este miércoles.

"La empresa no quiere tener dialogo con nosotros. Fue unánime la decisión de tanto trabajadores como accionistas que la medida no se levanta, hasta que no haya una solución clara por parte de la gerencia de la empresa", dijo a Telemundo el representante del sindicato, Andrés Martínez.

Trabajadores de Copsa resolvieron en asamblea continuar con el paro indeterminado y no conceder paz sindical durante 48 horas, como había pedido el gobierno para avanzar en la negociación con la empresa pic.twitter.com/LTxDnOA2RH — Telemundo (@TelemundoUY) December 22, 2021

Martínez agregó que, pese a que el gobierno les había pedido 48 horas de paz sindicial, la asamblea no aceptó el pedido. "La empresa en la tarde noche de ayer corto dialogo con nosotros y dijo que no iba a sentarse a negociar. Estamos en lucha, preocupados porque el usuario no debe ser afectado por todo esto", señaló y comunicó que en la tarde del miércoles harán una movilización hacia la Torre Ejecutiva.

Según el sindicato, Copsa le adeuda a sus trabajadores las licencias, salarios vacacionales y complementos desde 2019, más el incremento salarial correspondiente a este año, que además no fue considerado a la hora de abonar el aguinaldo este mes.

Los funcionarios reclaman también una solución para funcionarios de administración y talleres que continúan en el seguro de paro total, y los más de 80 de plataforma en seguro de paro parcial.

En un comunicado difundido la tarde del martes la coordinadora del servicio interdepartamental manifestó su "solidaridad con los trabajadores de ATC Copsa y ATC Cita, que nuevamente están siendo víctimas de incumplimientos empresariales con rubros que todos los trabajadores tendrían que tener de hecho, como licencias, aguinaldos y reatroactivos a acuerdos firmados desde hace ya meses".