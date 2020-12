Transporte mantendrá frecuencias pese a medidas para reducir movilidad

A pesar del anuncio del presidente Luis Lacalle Pou del retorno al teletrabajo en las oficinas públicas y la exhortación a los privados a que lo implementen, el transporte colectivo mantendrá sus frecuencias en diciembre, aseguró a El Observador el presidente de la Cámara de Transporte y de Cutcsa, Juan Salgado. La gremial se pondrá en contacto a lo largo del día con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado —quien ha sido el intermediario desde marzo— para "pasar las cosas en limpio".

"Estamos en una situación muy parecida a la que se tomó el 13 de marzo. Vamos a tener la misma postura de mantener la conectividad", expuso Salgado y señaló que de cara a las fiestas el transporte es importante para las personas. "Ni el 13 de marzo ni cerca de esa fecha hablamos de temas económicos. Lo veremos después con las autoridades", planteó.

El inicio de la emergencia sanitaria en marzo desató una situación compleja en el sistema de transporte, dada la caída de la venta de boletos a un 20% de su nivel habitual. Además en ese momento de decidió un 20% de transporte por encima de la demanda, de modo de evitar aglomeraciones a bordo de los ómnibus.

Fue así que el gobierno nacional mantuvo los subsidios —incluso los provistos para viajes de escolares, cuando las clases eran virtuales y los estudiantes no circulaban— y la Intendencia de Montevideo (IMM) tomó un crédito de U$S 8 millones del BROU para evitar la "quiebra" del sistema. La última asistencia fue un subsidio de $330 millones para cerrar el año anunciado por el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber.

Salgado explicó que en esta fecha las flotas están operando a un 90% de su capacidad. Luego del trimestre setiembre-octubre-noviembre en que se da la venta más alta de boletos, la diferencia con la demanda rondará —según estimaciones de Salgado— el 30%, lo que valoró como positivo dada la menor concentración de personas a bordo.

El presidente de Coetc —una de las cuatro permisarias de Montevideo—, Fernando Fernández, anotó que no es posible saber cuánto afectarán la movilidad las medidas del gobierno, pero que en todo caso habrá que planificar los primeros meses del 2021. Fernández estima que hasta el 23 de diciembre hay una buena venta de boletos. "Esperemos que se pueda controlar esto porque sino va a ser un desastre", declaró a El Observador.

Salgado subrayó que durante el verano se da una "zafra alta" para las empresas que operan en el interior, mientras que las involucradas en el Área Metropolitana —que durante el año concentran el mayor nivel— se enfrentan a una "zafra baja".

El presidente de la Cámara de Transporte recordó que los ómnibus se limpian al final de cada viaje, y que al final de la jornada, cuando están estacionados sin actividad, se les aplica una limpieza más profunda con productos como el amonio cuaternario. Salgado remarcó la importancia de la ventilación, por lo que es recomendable mantener ventanillas y escotillas abiertas.

Hay unas 10 mil personas vinculadas al sector de transporte colectivo, desde el urbano capitalino hasta el suburbano y urbano del interior. El dirigente de la Unión Nacional de Obreros de Trabajadores del Transporte (Unott), José Fazio, valoró que no haya habido despidos en el sector. No obstante, una parte de los funcionarios continúa en seguro de paro —un 40% respecto a lo que fue en abril, según Salgado—. "Si se tomara nuevamente, no tenemos problema siempre y cuando se salvaguarde el trabajo", dijo el sindicalista a El Observador.