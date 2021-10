Tras las pistas del lavado K: la cámara oculta de Lanata, la fuente anónima y una tarea en equipo que “cerró el círculo”

Se cerró el círculo: el contador de Lázaro Báez es el dueño del campo, tituló El Observador del 16 de mayo de 2013. La noticia fue el corolario de un trabajo periodístico en equipo que dio sus frutos. Después de meses, habíamos conseguido la prueba del lavado en Uruguay, primero para los colegas argentinos y luego para la Justicia de ambos lados del Río de la Plata.

Hubo una serie de episodios que nos fueron marcando el paso. Primero, Nicolás Delgado, periodista de Internacional, había propuesto a la mesa de redacción entrevistar al periodista argentino Jorge Lanata. Su cruzada contra el gobierno kirchnerista lo había convertido en un personaje de interés. Luego de que salió el programa Periodismo para Todos en canal 13 en el que revelaba la existencia de una presunta red de lavado de con nexos en Argentina, Panamá, Suiza y Uruguay, Nicolás, que pare ese entonces había pasado a Actualidad, volvió sobre la carga de proponer la entrevista. Esta vez le dijeron que sí.

En esa entrevista, que publicamos en doble página el 23 de abril, Lanata afirmaba que “Uruguay tiene una relación muy hipócrita con el lavado de dinero. Todo el mundo sabe que se lava dinero en Uruguay y todo el mundo mira para el otro lado porque les conviene”.

Entre otras cosas hacía referencia a afirmaciones del valijero de la presunta organización de lavado, Leonardo Fariña, a quien le habían hecho una cámara oculta que habían emitido en el programa.

Al día siguiente Gabriel Pereyra, editor jefe, nos preguntó en qué estábamos trabajando y nos pegó el reto del siglo cuando no mencionamos ese tema. Fue una sacudida importante que nos impulsó a actuar, sobre todo para mí que hacía pocos meses había ascendido a editora de la sección junto a Gonzalo Ferreira. Nicolás llamó a la producción de Lanata y les pidió poder escuchar el fragmento en el que Fariña hablaba de Uruguay.

Fariña daba información precisa: “La famosa compra al lote de Uruguay, si vos vas al registro el titular es Pérez Gadín. Son tan enfermos que hacen eso (…) En José Ignacio, ahí sobre la ruta. (...) Son tan ignorantes que lo pusieron a título personal del tipo y lo podés chequear en cualquier registro público”.

Después de escuchar todo teníamos tres datos sobre los que trabajar: el campo estaba en José Ignacio, sobre la ruta y estaba a nombre de Pérez Gadín. Había que conseguir las pruebas.

Gabriel ya había puesto a trabajar a Marcela Maseda, periodista del diario que también era productora de En la Mira, el programa que conduce en VTV, en la búsqueda de la ubicación del campo. El 25 de abril ellos informaron en el programa que el campo en cuestión era El Entrevero, y el director de Antilavado, Carlos Díaz, anunció que presentaría la denuncia penal.

El tema del lavado K ya estaba instalado en la agenda y tratábamos de avanzar día a día con nueva información con el objetivo de probar que ese campo pertenecía a la organización. El mismo día que publicamos la entrevista a Lanata, el título del diario había sido la denuncia que dos diputados argentinos habían presentado ante justicia uruguaya para que se investigaran las actividades de lavado de dinero que involucraban a empresarios allegados al expresidente Néstor Kirchner y a empresas con sede en Montevideo.

Estancia

Al comenzar a actuar la Justicia, pudimos obtener nuevos datos. El operador inmobiliario que había participado en la transacción, Jorge Perazzo, defendido por Jorge Barrera, declaró que quien figuraba como comprador del campo era Alejandro Maximiliano Acosta.

Googleamos ese nombre y supimos que figuraba como prestador de servicios financieros, y había presentado a Fariña con la modelo Karina Jelinek, justamente en Punta del Este. El encuentro había sido en el boliche Tequila, de la Barra. Las fotos de medios de farándula argentina mostraban que había sido el padrino del casamiento. Estaba en el círculo.

A su vez, otra fuente, anónima, se contactó con Nicolás por mensaje directo de Twitter y le dijo que tenía pruebas para aportar. No sabíamos si era hombre o mujer. Sólo recuerdo que lo habíamos agendado como Sr. Pérez en nuestros celulares y nos mandábamos mensajes de texto. Finalmente, tras varios días de intercambio de mensajes, accedió a reunirse con nosotros. Nos entregó la copia de la escritura. Ahí obtuvimos los detalles de la compra venta, y los nombres de las personas que habían intervenido. Supimos que las 152 hectáreas ubicadas entre José Ignacio y La Barra se habían comprado por US$ 14 millones. Ya teníamos todo para ir al registro de Maldonado.

Nicolás se trasladó para pedir el documento. La adrenalina y los nervios por conseguir esos papeles y poder contar la historia fue algo indescriptible. Cuando avisó que los tenía, lo celebramos como si fuera un gol en la hora.

El puzzle se había ido armando con muchísima información que fuimos recabando. Hubo reuniones con abogados, fiscales, jueces, investigadores, escribanos, pedidos de información. Supimos que la SA que figuró como promitente compradora del campo y de la que Acosta había sido presidente -cuando se firmó el boleto en febrero de 2011- se llamaba Traline. Meses después Oscar Guthux, socio de Pérez Gadin, había asumido la presidencia de la sociedad que había pasado de tener un capital accionario de US$ 76 mil a US$ 14 millones en pocos meses.

Pero el que figuraba como titular de El Entrevero, a través de otra SA, Jumey, era Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez. Traline le había cedido a Jumey el boleto de reserva de la compra del campo. Fariña había dicho la verdad y El Observador había logrado cerrar el círculo.

En la página siguiente a la noticia, Gabriel Pereyra publicó una columna que tituló: “Una pequeña historia de periodismo. Cuando el trabajo cotidiano es motivo de orgullo”. Allí destacaba el trabajo de “un grupo de periodistas de El Observador, en general jóvenes, desconocidos para “el gran público”, que no salen en TV ni son entrevistados por entrevistadores (...) No hicieron otra cosa que lo que debe hacer un periodista: gracias por eso”, finalizaba.

El desenlace de la historia



La causa en Argentina tuvo en total 27 imputados. Se llegó a indagar también al expresidente de Peñarol Juan Pedro Damiani, quien finalmente no fue imputado. En Uruguay, quedaron muchas puntas por el camino que no se lograron probar como las revelaciones de Fariña: que entraban la plata por el aeropuerto de Melilla. En 2017, cuatro años después, la Justicia probó que la compra del campo estaba vinculada a la trama de lavado montada por el empresario kirchnerista Lázaro Báez y fue realizada con dinero proveniente de la corrupción. También probó que existe un segundo terreno "a nombre de Jumey SA, ubicado en la zona del Faro José Ignacio, que adquirió de Traline SA por escritura celebrada el 30 de agosto de 2011, por la suma de US$ 320 mil".



El fiscal Luis Pacheco, pidió a la Justicia que solicitara a Argentina el arresto con fines de extradición de Pérez Gadín. No encontró elementos para atribuir responsabilidades penales al escribano que realizó la compraventa ni al agente inmobiliario que participó. Ambos habían sido multados por omisión en los controles antilavado pero esas sanciones fueron luego anuladas por el TCA. El 2 de octubre de 2018, siete hectáreas del campo El Entrevero fueron subastadas por $63.500.000, unos US$ 2 millones. El comprador del campo en el remate fue el empresario y abogado Walter Zeinal.

*Este artículo forma parte de la edición especial 30 años de El Observador.