Tras su cierre, ¿qué tan relevante es el mercado mexicano para Samán?

La bajada de cortina del mercado mexicano para Samán -por la presencia de un gorgojo- llega en un momento donde las exportaciones de arroz vienen mostrando un fuerte dinamismo y es de los pocos productos uruguayos que sale bien parado en lo que va del año.

De acuerdo a datos aduaneros, en el acumulado enero-julio, la firma Samán realizó ventas al exterior del cereal por US$ 126 millones. Perú fue el principal cliente con una compras por US$ 27,4 millones y una participación del 22%, seguido pro México con importaciones por US$ 16,3 millones (13%), y Cuba con US$ 14,1 millones (11,2%).

La principal variedad de arroz que colocó Samán en México fue el semiblanqueado o blanqueado pulido (80,1%), seguido por el arroz con cáscara (Paddy) (19,6%). La empresa Samán es la responsable de casi el 50% de las exportaciones uruguayas de arroz.

Según el último informe de comercio exterior de Uruguay XXI de julio, el arroz es de los pocos productos que tiene una incidencia positiva en las exportaciones de bienes de Uruguay. El cereal, siguió siendo el principal impulso de las exportaciones (en un marco de falta de oferta de arroz en Estados Unidos). Las ventas al exterior de arroz totalizaron US$ 45 millones en el mes de julio, pautando un aumento de 57% en términos interanuales.

La suba fue bastante generalizada a nivel de destinos y se destaca la participación de Angola como primer destino de exportación con un 25% del total exportado. Las ventas de arroz a Perú también mostraron un incremento y este destino se posicionó como el segundo de importancia en el mes, seguido por Turquía, Brasil y México. En tanto, en los primeros siete meses del año las exportaciones de arroz se situaron en US$ 285 millones, creciendo 64% frente a julio de 2019. Se estima que ya se ha comercializado cerca del 50% de la cosecha 2019/2020, un nivel elevado para la época del año frente años anteriores.

El gorgojo Khapra

El mercado mexicano ya había estado cerrado para Uruguay el año pasado como consecuencia de un factor no generado en Uruguay. En algunas partidas arribadas a ese destino se detectaron presencias de gorgojo Khapra. Ese insecto, conocido también como escarabajo Khapra (Trogoderma granarium),​ es nativo del sur de Asia y se la considera una las pestes más destructivas de granos y semillas.

El insecto, que no tiene presencia en el país, apareció fruto de lo que se conoce como contaminación marina, en los buques que trasladan el cereal a los diferentes destinos abastecidos por los exportadores uruguayos.

“Se trata de un caso de contaminación cruzada que se dio en el contenedor, algo similar a lo que se dio el año pasado y que determinó el cierre del mercado” dijo Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), a Campo al Día de radio Montecarlo.

Lago lamentó que México no esté aplicando el protocolo que se había acordado luego de un caso similar el año pasado. Ese protocolo inhabilitaba la planta donde se cargó el contenedor infectado, que en este caso fue en Varela (Lavalleja). Sin embargo, México cerró el mercado a toda la empresa. Hoy hay 4.000 toneladas de arroz viajando a ese destino y se busca una solución para que puedan ingresar.

“Vamos a insistir en que se aplique el protocolo correctamente, contemplando los detalles e insistiendo en las comprobaciones sanitarias de que Uruguay no tiene esta plaga”, agregó Lago.

En caso de llegar otro embarque contaminado, podría cerrarse el mercado para el país en general. El mercado mexicano para el arroz había sido reabierto en abril luego de que permaneciera cerrado desde setiembre de 2019 por un caso similar.