Tres canales de YouTube para saber más acerca del espacio

Astronomiaweb

Este es un canal educativo que tiene como finalidad enseñar ciencias del universo a sus seguidores. Con más de 380 mil suscriptores y 42 millones de reproducciones, el canal tiene distintos videos relacionados con la astronomía, los misterios del universo y los viajes al espacio. También posee algunos videos que buscan desmontar mitos. La mayoría de sus contenidos se presentan con preguntas. Entre las más populares están: ¿La Luna gira sobre su propio eje y vemos la misma cara?; ¿Alguna inteligencia hizo el Universo?; ¿Por qué la Tierra gira y no lo sentimos ni nos caemos?; ¿Qué pasaría si viajáramos a la velocidad de la luz?; ¿Cómo es un viaje tripulado a Marte?

Documentalia Ciencia

Dedicado a la divulgación científica, cuenta con más de 29 mil suscriptores y 3,7 millones de reproducciones. Comparte documentales sobre ciencia, con énfasis en lo relativo al espacio exterior y el sistema solar. El más popular se llama 300 millones de años y relata la historia de cómo Europa se transformó en lo que es hoy geográficamente. El segundo es El tejido del cosmos que investiga sobre “el sentido profundo que tenemos del tiempo” y revela una nueva manera de pensarlo. Uno de los documentales, llamado ¿Hay alguien ahí fuera?, refiere a la vida extraterrestre. Hay entrevistas a científicos que dicen que hay muchas posibilidades de encontrar inteligencia fuera de la Tierra.

El canal de la NASA

Es el canal oficial de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA). Con más de 4 millones de suscriptores y casi 209 millones de reproducciones, el canal comparte los videos relacionados con su actividad, con el objetivo de promover el futuro de la exploración espacial, el descubrimiento científico y la investigación aeronáutica. El más popular fue publicado hace un mes y se titula We Are Going (Estamos yendo), en el que relata los planes de la agencia aeroespacial para ir a la Luna en 2024. Estados Unidos invertirá US$ 1.600 millones para cumplir con su presupuesto anual y financiar los cohetes y vehículos espaciales necesarios para la misión.