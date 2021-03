Trezza, en el sube y baja de la primera temporada en el plantel principal de Nacional

Alfonso Trezza fue una de las grandes revelaciones que tuvo Nacional en el cierre del año 2020, cuando debutó de la mano de Gustavo Munúa y cumplió destacadas actuaciones en base a su velocidad y entrega por la banda derecha.

El juvenil comenzó como volante por ese sector, pero también fue utilizado lateral cuando los partidos lo necesitaron en esa zona, como también más arriba e incluso hasta de segunda punta en algunos momentos.

En total, lleva 26 presencias por el Campeonato Uruguayo, con 15 partidos como titular, 10 de ellos el año pasado y solo cinco en lo que va de este 2021.

Leonardo Carreño

Festejo de Bergessio y Trezza

Además, en 2020 jugó ocho partidos por Copa Libertadores con seis de ellos como titular y un gol, el único de su carrera, ante Alianza Lima.

"Desde que estoy en el plantel siempre fue mi sueño vivir este momento”, dijo el futbolista a fines de octubre, cuando ya no estaba Munúa y Jorge Giordano había asumido. “Munúa me dio la confianza y Jorge (Giordano) me sigue bancando que es muy importante", expresó.

Pero sus números cayeron en este nuevo año.

Si bien parecía que iba a tener más oportunidades por la cantidad de bajas que tuvo el plantel a fin de año por la finalización de contratos (se fueron 11 jugadores), Trezza no entra en el oncena titular de Giordano, el DT que se ha aferrado a un equipo que sale de memoria.

De todas formas, el floridense ha sido uno de los recambios más utilizados, ingresando en los minutos finales.

Diego Battiste

Trezza en el clásico

Y también ha tenido algunos partidos desde el vamos. El último fue ante Cerro en el Tróccoli, donde Giordano lo probó como lateral por la derecha, debido a que Armando Méndez entró en la izquierda en lugar de Agustín Oliveros.

¿Eso es bueno o es malo? Es habitual

La situación de Trezza, de estar en lo alto, con minutos y titularidad, y luego quedar relegado, como suplente e intentando tener oportunidades, es algo habitual que suele acompañar la carrera de los jóvenes futbolistas en los planteles de Nacional.

Como informó Referí en un informe de setiembre pasado, en el club trabajan con sus psicólogos para preparar a los juveniles del primer equipo para que se adapten a esa transición entre llegar al primer equipo y lograr la consolidación.

“Los chicos tienen que pasar por diferentes experiencias”, dijo Munúa al hablar del tema en una de sus conferencias, antes de que fuera cesado. “Que en algún momento se puedan sentir un poco entreverados, que bajen el rendimiento, que entren en el segundo tiempo, que no jueguen… Muchas veces todo eso es parte del aprendizaje, del crecimiento y de la madurez. Es parte del proyecto que tiene Nacional”, agregó el entonces entrenador tricolor.

En Los Céspedes se habla mucho en ese sentido. Le dicen a los juveniles que deben dar el máximo en los entrenamientos para rendir de la mejor forma cuando se les dé una nueva oportunidad.

Esta experiencia de Trezza, por tanto, no es nuevo en Los Céspedes.

En los últimos años pasó con jugadores como Rodrigo Amaral, quien surgió como la gran promesa de las divisiones juveniles, debutó con 17 años en Primera y luego ingresó en los habituales vaivenes, con momentos destacados y bajones pronunciados. A su regreso al club con 21 años, ocurrió lo mismo. Nunca se terminó de afirmar y al concluir su contrato se fue. También ocurrió Santiago Rodríguez, quien debutó como figura en enero de 2019, sorprendió por su juego y velocidad y luego le costó volver de una lesión en el segundo semestre de 2019. Con Matías Viña, que fue de menos a más y brilló, o con Gabriel Neves, que tuvo que esperar su momento en el mediocampo o con Emiliano Martínez, que debutó en 2019, casi no jugó en los primeros meses del 2020 y hoy es figura, al igual que Brian Ocampo, quien se estrenó en 2018 y en este 2021 tiene su mayor regularidad.

En el actual plantel, de los debutantes en esta temporada, solo uno, Renzo Orihuela, forma hoy parte del equipo titular. Orihuela ya no es jugador del club porque lo vendieron a City Torque. Está en Nacional en calidad de préstamo.

Luego, todos los juveniles recorrieron ese camino de altos y bajos.

Leonardo Carreño

Guillermo Centurión

Guillermo Centurión, el arquero de 19 años, tras su único partido oficial en Primera en la final del Toreno Intermedio, en la que fue campeón, espera su turno por detrás de Sergio Rochet, figura del equipo.

Orihuela, que también se estrenó en la actual temporada, es una de las figuras de la defensa, desplazando a Mathías Laborda, otro juvenil, que había debutado en el Uruguayo 2019 y fue campeón en la cancha.

El zaguero cuya ficha pertenece a Montevideo City Torque lleva 16 partidos por el actual campeonato, 13 como titulares, y seis por la Libertadores, todos desde el arranque.

Diego Battiste

Joaquín Trasante

Otros han alternado, como el caso de Trezza, o Joaquín Trasante, quien es la primera opción de recambio en la zona de volantes. El mediocampista de 21 años cuenta con 23 partidos, 10 como titulares, y cinco por la Copa, cuatro desde el arranque.

Y también hay jugadores que han sumado minutos, pero esperan una nueva oportunidad, como Santiago Cartagena, con cuatro presencias y un gol, el lateral Ignacio Velázquez y el zaguero Nicolás Marcihal, ambos con un partido y escasos minutos, y el delantero Santiago Ramírez con dos ingresos.

En Nacional saben que los altibajos son parte del proceso de maduración de un futbolista al llegar a Primera y esperan a sus jugadores para que se ganen su lugar en el equipo.