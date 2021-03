Luis Suárez copa las portadas y Josema Giménez está listo para volver en el Atlético

El festejo de gol de Luis Suárez, el número 499 en su carrera, fue portada de dos de los principales periódicos deportivos de España, Marca y Mundo Deportivo, el mismo día que Barcelona quedó eliminado de la Liga de Campeones tras empatar contra PSG. Es que la victoria de Atlético de Madrid por 2-1 ante Athletic Bilbao, con un gol de penal del delantero uruguayo, afirmó el liderazgo de los colchoneros, que le sacaron seis puntos a Barcelona y ocho a Real Madrid cuando faltan 12 fechas por disputar.

Portada de Marca

Las buenas noticias para los dirigidos por Diego "Cholo" Simeone continuaron este jueves porque José María Giménez se incorporó a los entrenamientos con el grupo y está listo para el encuentro frente a Getafe.

El zaguero de la selección se perdió los últimos tres partidos de la Liga Española, además del partido contra Chelsea por la Champions, por problemas musculares que venía arrastrando de semanas anteriores.

EFE

José María Giménez se recuperó de una lesión

Luego del partido del miércoles, como siempre hace, Luis Suárez publicó un mensaje de aliento para el equipo tras la victoria, al tiempo que Simeone habló sobre la importancia del uruguayo y de Llorente en el funcionamiento del equipo: "Me agarro al grupo porque dos futbolistas solos no cambian un partido, el equipo entendió que no se estaba pasando bien, se buscó orden y después el grupo y el equipo generó un segundo tiempo que nos gustó bastante".

Instagram

El mensaje de Suárez en Instagram

Suárez quedó a un gol de los 500 y las posibilidades para alcanzar esa cifra son las siguientes: el sábado a la hora 17 de Uruguay, Atlético de Madrid enfrentará a Getafe por la Liga Española, el miércoles 17 el equipo se trasladará a Inglaterra para jugar contra Chelsea por la Champions y el domingo 21 recibirá en el Wanda Metropolitano al Alavés por la liga.

Los 499 goles de Suárez

Nacional, 12

Groningen, 15

Ajax, 111

Liverpool, 82

Barcelona, 198

Atlético Madrid, 18

Selección, 63