Trigo y cebada superan exceso de lluvias y van camino a una "muy buena" cosecha

Aunque las expectativas son muchas y muy buenas para que –luego de dos cosechas de cultivos de invierno muy malas– esta sea una buena campaña en lo que a productividad refiere, el trigo y la cebada transcurren el momento más sensible a ataques de hongos. A esto se le sumó el exceso de lluvias que añadió una cuota de incertidumbre a la zafra. De todas maneras, no se reportaron daños importantes y hoy estas amenazas no serían un problema.

Según un relevamiento realizado por El Observador las chacras de cebada y trigo, en general, están en un estado muy positivo por lo que es de esperarse que haya una buena cosecha. Respecto al tema hongos y enfermedades, se indicó que “no es un problema”, porque el cultivo está culminando la etapa de madurez y terminando de llenar el grano.

“En las últimas etapas de llenado de grano el cultivo empieza a morir. Los hongos y las enfermedades en cultivos de invierno hoy no son un problema”, aseguró Facundo Capandeguy, ingeniero agrónomo y director de la empresa agrícola 3agro.

De esta manera, con un dólar más alto y precios que han repuntado en las últimas semanas, hay esperanza de un margen con los cultivos de invierno y una siembra de verano con agua en el suelo, como para intentar seguir la racha.

Capandeguy afirmó que los ciclos de los cultivos de invierno ya están culminados y que, en el caso de la colza, recién se están comenzando las primeras cosechas.

El experto sostuvo, en tanto, que hay que evaluar cómo le pegaron las sucesivas heladas que se dieron cuando el cultivo estaba floreciendo y, en ese momento, no eran deseables. De todas maneras, eso se sabrá cuando la colza sea levantada.

En la cebada, las malterías manejan un mantenimiento del área respecto al año pasado. Pero DIEA, en su encuesta de invierno 2019, estimó una intención de siembra de 152.000 ha, por debajo de las 167.000 ha de 2018.

Se espera un potencial de rendimiento entorno a los 3.400 kilos por hectárea. El año pasado el rinde promedio a nivel nacional fue de 3.813 kilos por hectárea. El inicio de cosecha está previsto para la primera semana de noviembre.

“En trigo y cebada no se realiza ningún tipo de manejo (contra las enfermedades). Hace bastantes días hubo algunas, no muchas, aplicaciones de fusarium para los hongos de espiga. Ahora que ya están prontos los trigos y las cebadas no se les realiza más nada”, indicó.

Por primera vez en la historia, en la campaña 2018/2019 el trigo alcanzó un rendimiento de 3.667 kilos por hectárea, de acuerdo a la Encuesta Agrícola 2018 de DIEA.

Además, según datos oficiales, este año el área de cultivos de invierno creció 3%, hasta 473,9 mil hectáreas. En ese marco, el área con trigo se expandió 12,7% hasta 230 mil ha; la de cebada cayó 12% hasta 152 mil ha; y la de colza y carinata creció 40% hasta 75 mil ha. En el resto destaca un área de 15 mil ha de avena.

Siembra de verano avanza

En lo que refiere a la siembra de maíz, sostuvo que se desarrolló en un período más amplio en el tiempo dadas las condiciones climáticas adversas de ese momento.

“Cuando se arrancó la fecha óptima de siembra de maíz estaba frío y seco. Sobre todo el frío atrasó la siembra. Y, cuando aumentó la temperatura, empezó a llover. Eso generó que se atrasara la siembra sobre fines de setiembre e hizo que se viera un porcentaje del área interesante con emergencias desuniformes y una implantación lenta. Hoy los maíces ya están con dos o tres hojas, tomando un lindo volumen y se ven mejores después de los soles”, señaló.

De acuerdo a la encuesta de DIEA, el área de maíz puede crecer esta campaña un 20% y rondar el pico de 130 mil ha de la campaña de 2012/2013.

En lo que refiere a la siembra de soja indicó que está en pleno arranque, aunque ya hay “algo implantado” de los grupos más grandes. La DIEA indicó que el cultivo de esta oleaginosa rondará las 966 mil ha en la zafra 2019/20, un 12% menos que en la campaña anterior, cuando se sembraron 1.098.000 ha.