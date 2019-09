Trump amenaza con excluir a las empresas chinas de Wall Street

Donald Trump estudia excluir a todas las empresas chinas de las Bolsas de valores estadounidenses. La medida formaría parte de un paquete más amplio que podría impulsar la Casa Blanca para limitar las inversiones norteamericanas en el gigante asiático, según informó la agencia Bloomberg.

Más de 150 compañías chinas cotizan en Wall Street, con un valor conjunto superior al billón de dólares. La empresa más significativa del mercado americano es el gigante chino de comercio electrónico Alibaba, que protagonizó en 2014 la mayor OPV de la historia en Estados Unidos y hoy se valora por encima de los 400.000 millones de dólares.

Otras de las propuesta que analizan desde Washington es reducir la exposición de los fondos de pensiones gubernamentales al mercado chino, una medida que -consigna la agencia- tendría repercusiones por miles de millones de dólares en inversiones vinculadas a los principales índices, según personas familiarizadas con las deliberaciones internas.

La puesta en marcha de esta batería de medidas, que aún se encuentra en su primera fase de estudio, supondría un nuevo repunte en la tensión existente entre ambas superpotencias, las cuales tenían planeado retomar las negociaciones para poner fin a la guerra comercial el próximo 10 de octubre.

Además, su aplicación llegaría en un momento en el que China está reduciendo sus restricciones a la inversión extranjera. El jueves, Pekín había expresado disposición de adquirir una mayor cantidad de bienes estadounidenses luego de que Washington eximiera de aranceles a ciertos productos del gigante asiático.

Las acciones del gigante del comercio electrónico Alibaba se desplomaron el viernes un 5% en la Bolsa de Nueva York tras conocerse esta información. En el caso de JD.com, los descensos alcanzaron el 6% en el Nasdaq.

También semanas atrás el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, aseguró que Trump, tiene la autoridad para obligar a las empresas estadounidenses a dejar de hacer negocios en China.

Mnuchin dijo que la autoridad proviene de la International Emergency Economic Powers Act, una ley federal aprobada en 1977. La ley otorga al presidente poderes para regular el comercio internacional frente a una "amenaza inusual y extraordinaria" desde el extranjero a la política exterior de Estados Unidos, la seguridad nacional o la economía. Pero nunca se ha utilizado para inclinar la balanza en una disputa comercial.

El gobierno de Trump quiere que las empresas estadounidenses operen en lugares donde "los socios comerciales nos respeten y comercien con nosotros de manera justa", había dicho el funcionario.

“Aranceles podrían hundir al mundo"

El máximo diplomático de China Wang Yi dijo el viernes que los aranceles y las disputas comerciales podrían hundir al mundo en una recesión y que Pekín se comprometió a resolver los conflictos de manera "calmada, racional y cooperativa".

En un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores señaló: "Erigir muros no resolverá los retos del mundo y culpar a otros por los propios problemas no funciona. Las lecciones de la Gran Depresión no deben olvidarse".

Sin nombrar al presidente Trump, Wang agregó: "Los aranceles y la provocación de disputas comerciales, que alteran las cadenas industriales y de suministro en el mundo, sirven para socavar el régimen comercial multilateral y el orden económico y comercial global". "Incluso pueden hundir al mundo en una recesión", añadió.

Ambos países se han impuesto aranceles recíprocos por cientos de miles de millones de dólares, agitando los mercados financieros y amenazando el crecimiento global.

(Con agencias)