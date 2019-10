Un día detox para deshincharte en primavera

¿Te estás sintiendo hinchado últimamente? Tal vez hasta notaste que subió la balanza pero no estás sintiendo que tenés que bajar de peso necesariamente sino sacarte ese líquido que te vino de golpe. O capaz que este tema de sentir la panza o las piernas pesadas es un mal que venís arrastrando desde hace años. No temas, hay solución y la alimentación saludable es tu mejor herramienta.

Como reglas generales:

Disminuí (o eliminá) la sal de tu día; tanto la agregada como la que viene “escondida” en alimentos como el pan o el queso y sobretodo en los ultraprocesados.

Aumentá el consumo de agua.

Tomá un jugo verde diario.

A continuación te contamos cómo manejarte en el día a día con este ejemplo de un día detox. Podés probar hacer el día completo o inspirarte para usar estas recetas en la semana. Eso sí, los mejores resultados vienen de pasar a la acción, no te quedes con sólo enterarte de estas reglas y estas opciones, proponete llevarlas a tu vida regularmente y vas a sentir la diferencia.

El paso a paso

En ayunas

1 Jugo Verde (sin fibra).

Luego espera 10 a 15 minutos y desayuná.

Receta: Jugo verde renovación

Rinde: 1 porción

Ingredientes

Kale o espinaca, 2 puñados

Mandarina, 1

Apio, 1 tallo

Jengibre, raíz 1/2 cm

Cúrcuma, 1 cdita

Agua mineral o purificada, 250ml

T

Instrucciones

Lava todo bien y pelá lo que haga falta. Cortale los cabitos al kale para que no queden trocitos duros en tu jugo. Si no encontrás kale, usá espinaca que es más suave. Colocá todos los ingredientes a tu licuadora con 250ml de agua y licua, luego cola y listo!

Si tenes juguera, uno por uno para adentro. ;)

Secretito de experiencia: hacé las hojas rollito para sacar más cantidad de jugo.

Desayuno

Los desayunos con harina, incluyendo el clásico pan, tienen mucha sal agregada y eso es un gol en contra para deshincharnos. Apuntá a dejar la harina afuera por unos días o al menos minimizarla, cambiando el clásico desayuno por uno nutritivo, liviano y cero-harinas como este.

La Receta: Chía Pudding de limón y vainilla

Rinde: 1 porción

Ingredientes

Semillas de chía, 3 Cdas

Leche de almendras, ⅔ taza

Vainilla, ¼ cdita

Cáscara de limón, 1 Cda grande

Jengibre en polvo, a gusto

Coco chips, 1 Cda

Polen, 1 Cda

Pistachos o nueces picados, 1 Cda

Opcional: Miel, 1 cdita

Tan Verde

Chía Pudding de Limón y Vainilla

Instrucciones

Mezclá la chía y la leche en un frasco de vidrio de tapa ancha (así es cómodo de comer directo del pote) Sumale la vainilla, cáscara de limón, jengibre a gusto y si sos dulcera sumá la miel a gusto . Si lo hacés de noche guardalo en un pote en la heladera, a la mañana tendrás tu desayuno ¡listo para comer! Si te gusta más a temperatura ambiente, dejalo hinchando al menos 15 minutos así agarra buena textura. Cuando esté pronto, sumá los toppings. La magia de este chía pudding está justamente en los toppings… queda súper diferente y ¡deeeeli! Picá tus pistachos naturales (OJO no salados – si no te vienen pelados, asegurate de sacarles la cascarita), y espolvorealos sobre tu chía junto al polen y los chips de coco. Quedan tan lindos! Acompañalo de un té verde, que está asociado a colaborar para deshinchar y bajar de peso.

Almuerzo

Esta receta es fácil y liviana, excelente para un almuerzo primaveral y la mejor parte es que te rinde para varios días.

Si vas a guardar para más adelante, dejá toda la ensalada armada excepto la palta y condimentos. Agregá la palta y condimentá al momento de servir.

Receta: Ensalada necesaria

Rinde: 3 porciones

Ingredientes

Pepino, 1 (200 g)

Paltas, 2 de las chicas (o 1 de las grandes)

Tomates, 3 medianos (200 g)

Cebolla colorada, 1 (110 g)

Quinoa, 1 taza y ½ cocida

Aceite de oliva, ¼ taza

Jugo de limón, 3 Cdas

Ralladura de limón, 2 cditas

Perejil, 1 puñado chico

Pimienta negra, a gusto

Opcional: Semillas de lino o chía, 1 cda

Tan Verde

Instrucciones

Lavá bien toda las verduras, con bicarbonato de sodio. Pelá el pepino si no es orgánico y cubetealo. Cortá las paltas en cuartos, y la cebolla chiquita. Mezclar todos los ingredientes, condimentar con limón y pimienta. ¡Pronto!

Apuntá a obviar el postre, o preferí una fruta de estación como la manzana o un dátil.

Snack entre horas

Comer cada 3 o 4 horas máximo es fundamental para tu metabolismo, evitar picos glicémicos y favorecer la quema.

Si ves que vas a pasar más que ese tiempo, cortá con un pequeño snack como este: 15 almendras o palitos de verdura, como pepino, apio, zanahoria.

Pixabay

Más agua entre horas

Para deshincharnos en particular es muy importante tomar abundante líquido (sí, aunque suene contraintuitivo). Asegurate de estar tomando agua mineral o filtrada durante el día, si es saborizada, con un toque de menta, limón y/o jengibre mejor aún, porque sus nutrientes solubles colaboran al proceso de hidratación.

Merienda

Cuando queremos deshincharnos, nada mejor que aumentar las hojas verdes, por eso el smoothie de hoy ¡también es verde!

Ojo, un smoothie no es cualquier licuado, es un batido completo, balanceado, que tiene un índice glicémico bajo y es densamente nutritivo. La magia está en la combinación de ingredientes, no pasarse con la fruta, intentar no endulzar y darle un boost con el mejor superalimento para nuestros objetivos.

Es importante cuando se trata de smoothies no abusar de ellos, un smoothie por día es fantástico para nuestro cuerpo y puede ser tentador seguir sumándolos a toda hora porque son super prácticos, delis y uno se siente liviano, pero en exceso son contraproducentes. Un smoothie diario es la medida perfecta.

Receta: Smoothie Verde Desinflamatorio

Rinde: 1 porción

Ingredientes

Kale, 4 hojas grandes (sin el tallo del medio)

Palta, ½

Apio, 1 tallo grande

Kiwi, 1 entero pelado

Manzana verde, 1 entera pelada

Cúrcuma, en polvo ½ cdita

Agua filtrada, 200ml

Tan Verde

Instrucciones

Cuando uses palta es siempre pelada y sin la carozo. Esto es lo que lo va a hacerlo cremoso y es una alternativa maravillosa ante la banana que es más calórica. El kiwi y la manzana si no son ecológicos también hay que pelarlos. Para el apio, sobre todo si estás usando licuadora, te conviene cortarlo transversalmente para que sea más fácil para la máquina picarlo (¡su fibra es potente!). El kale siempre usalo sin el tallo porque es muy duro y te van a quedar pedacitos de fibra mezclados. Incluso te conviene hacer lo mismo en ensaladas. Lavá bien. Meté todo en la licuadora y licuá por un par de minutos hasta que esté todo bien suave. ¡Pronto!

Cena

150gr de pollo de campo (preferentemente pechuga) o pescado blanco, acompañado de una guarnición de ensalada verde como lechuga con algo de kale, rúcula o mizuna, con un toque de aceite de oliva y limón, y 1/4 taza de quinoa cocida.

Cociná sin sal agregada para ayudarte contra la retención de líquido.

Antes de dormir

Si estás acostumbrada a siempre comer un postre antes de cenar, una buena alternativa para calmar la ansiedad es un rico y reponedor té. Nos encanta la equinácea, la lavanda o la manzanilla porque ayudan a dormir mejor.

Un buen descanso también ayuda a bajar de peso. Desde la alimentación te recomendamos cenar al menos 2 horas antes de irte a la cama, evitar la cafeína, teína y mateína al menos 8 horas antes y si vas a tomar alguna copa de noche que sea dos horas antes de dormir.

También te ayuda bajar las luces de tu cuarto con tiempo y desconectarte de tus electrónicos y pantallas unos 20 minutos antes de dormir. Lista para disfrutar del descanso real.

Como ves, una alimentación detox, que fomenta la alcalinidad y la desintoxicación natural del cuerpo, no tiene porqué ser extrema para ser efectiva. No es necesario vivir a líquidos, comer solamente ensalada, ni olvidarte del mate.

Cuando es llevada a cabo de forma seria, dentro de un marco balanceado y completo, esta forma de alimentarnos nos ayuda a todo nivel, desde la mejora de la piel, hasta la digestión, desde fortalecer el sistema inmune, hasta perder kilos innecesarios y deshincharnos, simplemente porque apoya la función natural del cuerpo que “sabe lo que tiene que hacer” para estar sano.

Si estás buscando un cambio a largo plazo y mejorar tu alimentación de verdad empezá de a poco, enfocate en alimentos naturales, granos enteros y siempre que puedas orgánicos; mientras vas reduciendo los alimentos que caen en la categoría de los “ácidos”, como ultraprocesados, refrescos, café, alcoholes destilados, y azúcares y harinas refinados.

*Maren Torheim es autora del libro “Como comer sano para adelgazar” y trabaja desde hace más de 30 años en policlínica y piso en uno de los sanatorios más importantes del país. Se formó en Uruguay y también en el extranjero, profundizando en la dieta cetogénica para el control de epilepsia.

Siempre ha priorizado el trabajo en equipo, trabajando desde hace más de dos décadas en un equipo interdisciplinario con un cardiólogo y psicólogas para el cambio de hábitos, y con neurólogos y neuropediatras en la dieta cetogénica.

Más recientemente Maren se dedica a un emprendimiento familiar de alimentación detox y saludable, ofreciendo cursos online con coaching nutricional en TanVerde.

www.tanverde.com