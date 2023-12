Un emotivo mensaje y una historia desconocida: Paco Casal volvió ante cámaras para despedir del fútbol a Chory Castro

Después de 22 temporadas, Gonzalo "Chory" Castro puso punto final a su carrera como futbolista profesional y lo hizo en el mismo lugar en el que debutó a ese nivel, vistiendo la camiseta de Nacional y en el Gran Parque Central.

El último partido del Chory fue ante City Torque por la fecha 15, la última del Torneo Clausura 2023.

Luego del encuentro y mientras rendían dentro de la cancha un homenaje al que se transformaba en exfutbolista, en la transmisión de Tenfield fue presentado un mensaje del empresario Franciso "Paco" Casal, quien lo acompañó a lo largo de toda su carrera.

"Necesita horas para hablar de vos y hay una cantidad de cosas que te voy a decir cuando compartamos ese asado que tenemos pendiente desde hace tiempo", comenzó diciendo Casal a la cámara, sentado en un sillón en una amplia habitación.

"Que la gente sepa, que me pasó con un puñado de jugadores que fueron crack adentro de la cancha y afuera, y vos fuiste un ganador en las dos", destacó los aspectos humanos y deportivos del delantero.

Luego dio paso al relato de una historia increíble.

"Voy a contar algo que la gente no sabe. En un momento dado, no sé si recordás, había cerrado tu pase con Barcelona con la condición que te dieran el pasaporte comunitario. No se dio. Esperaron hasta último momento y tuvieron que contratar a otro jugador porque no tenían plaza de extracomuntario. A los seis meses ocurrió con Atlético de Madrid exactamente lo mismo. Tampoco se dio porque no tenían plaza de extracomuntario, pero estaba pronto el pase. El otro medio año, al Valencia en la misma situación. Al final no entendíamos por qué el pasaporte no terminaba de salir. Finalmente se firmó con Real Sociedad, uno de los equipos importantes que tenía cupos de extranjeros, y al otro día te dieron el pasaporte comunitario. Así que pudiste jugar en Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia, porque futbolísticamente te lo habías ganado vos", relató el empresario.

Luego volvió a destacar sus características futbolísticas: "Fuiste un futbolista excepcional, pero por sobre todas las cosas fuiste, sos y vas a seguir siendo un ser humano espectacular, familiero, amigo de los amigos, con una familia hermosa hacia arriba y hacia abajo. Es una pena que la gente tenga que dejar de disfrutarte adentro de la cancha. Te seguiremos disfurtando los que te queremos y vos, con tu pasión, seguirás a este club que tanto amás que es Nacional. Te mando un beso grande y que tengas una vida extraordinaria".