Un Parlamento con dos presidentes: claves de un domingo convulsionado en Venezuela

Los acontecimientos de este domingo en Venezuela llevaron a la cancillería uruguaya, encabezada por el ministro Rodolfo Nin Novoa y el subsecretario Ariel Bergamino, a pronunciarse sobre la crisis institucional de ese país. "La actitud del Gobierno de Venezuela daña seriamente los esfuerzos de la comunidad internacional para colaborar con los venezolanos, a través del diálogo y la negociación, en lograr una salida a la grave crisis institucional que sufre ese país", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

También el presidente electo, Luis Lacalle Pou, quien anunció que cuando asuma va a "condenar la dictadura" de Nicolás Maduro, se manifestó sobre los hechos de este domingo. En Twitter expresó que en Venezuela se produjo "un nuevo golpe a la institucionalidad democrática" y que se violentó "la voluntad popular".

¿Qué fue lo que pasó en las últimas horas y por qué se habla de un nuevo quiebre institucional? Las claves para entender qué pasa ahora en Venezuela.

¿Qué pasó?

Este domingo, tal como lo establece la Constitución de Venezuela, se debía designar a las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, cuyas funciones se asemejan al Poder Legislativo uruguayo. Cuando los diputados opositores y Juan Guaidó, el presidente de este organismo, pretendieron entrar en el Parlamento, la Guardia Nacional les bloqueó el paso. Tampoco los periodistas que iban a cubrir el evento pudieron pasar.

El oficialismo todavía no dio explicaciones acerca de por qué la Guardia Nacional no dejó pasar a los legisladores de la oposición. Parte de los jerarcas afines a Maduro sostienen que Guaidó se desacató cuando el diputado Gilberto Sojo, quien estaba inhabilitado, no pudo ingresar al Parlamento. Pero según la oposición venezolana se debió a que Maduro no tenía votos suficientes para arrebatarle a Guaidó la presidencia de la Asamblea Nacional.

La elección de las nuevas autoridades del organismo legislativo se realizó de todos modos. Sin la participación de los parlamentarios opositores, Luis Parra se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional en una sesión cuya legitimidad y apego a la Constitución son cuestionados. Parra no es reconocido por sus pares de la oposición, quienes denuncian un golpe parlamentario y sostienen que el presidente legítimo de la Asamblea Nacional sigue siendo Guaidó.

AFP

¿Quién es Parra?

En 2015 Parra, de 41 años, fue electo diputado como candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, la plataforma unitaria de la oposición. A fines de 2019 fue uno de los legisladores acusados de haber aceptado sobornos por parte del régimen de Maduro, lo que llevó a su expulsión del grupo de diputados opositores Primero Justicia.

Asimismo, Parra y el diputado José Brito son acusados de hacer lobby ante autoridades de Colombia y Estados Unidos para librar de responsabilidad al empresario Carlos Licandro en casos de presuntos sobrecostos en la importación de alimentos para el gobierno de Maduro. Tras esa denuncia ambos rompieron con Guaidó, aunque siguen diciendo que son adversarios del chavismo.

Desde entonces, se ha convertido en un aliado para Maduro en su intento de sacar a Guaidó de la Asamblea Nacional. Poco antes de la sesión en la que debía constituirse la Asamblea Nacional para el año 2020, su aliado, el diputado José Brito, anunció que Parra se postularía para presidir la Cámara.

Ante la ausencia de Guaidó en el Palacio Legislativo, el diputado Héctor Agüero, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), subió a la tribuna presidencial respaldado por la bancada chavista y llamó a sesión alegando que se trataba del legislador de mayor edad, con 79 años, y que por ello tenía la potestad de hacerlo.

Fue entonces cuando Parra se proclamó tras una consulta a mano alzada en la que no se contaron los votos. Parra aseguró a la prensa que la sesión contó con 140 diputados y que 81 aprobaron su postulación.

AFP

¿Quién está a cargo de la Asamblea Nacional ahora?

Maduro reconoció la victoria de Parra. "La Asamblea Nacional ha tomado una decisión y hay una nueva junta directiva", dijo Maduro en un acto transmitido por el canal estatal VTV. Pero en paralelo Guaidó fue ratificado este domingo como presidente del Parlamento por 100 diputados opositores, en una sesión oficiada en la sede del periódico El Nacional.

Guaidó trepó las rejas perimetrales del Parlamento, pero militares con escudos antimotines le impidieron saltarlas. El dirigente tildó a las fuerzas militares y policiales que establecieron piquetes en las calles de acceso al palacio de "órganos represivos de la dictadura". Hubo cuatro horas de forcejeos, según informó AFP.

Qué va a pasar ahora es una incógnita, incluso para Guaidó. El Parlamento está dividido y tiene dos presidentes: uno de ellos reconocido por el oficialismo y elegido sin garantías; y otro de oposición y ratificado por parlamentarios opositores en la sede del diario de línea opositora El Nacional. La legitimidad de Parra y de Guaidó es cuestionada por igual.

Está previsto que en el transcurso de la jornada de este lunes se conozcan más detalles del funcionamiento del nuevo Parlamento y de lo que pasó el domingo.

Con información de AFP y BBC.