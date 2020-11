Un poco de historia que tenemos olvidada

A lo largo de mi vida son muchos los recuerdos que ocupan sitio en mi memoria. Todos, en principio son de este siglo. Bien conocen los lectores que nací en 1939 . Para mí, ayer. De todas maneras, los estudios históricos realizados me permiten llegar con seriedad, a momentos de nuestro pasado. Así he descendido a 1919 y con exactitud al 23 de octubre.

El 23 de octubre de 1919, Uruguay se apartó del calendario universal y sancionó por vía reglamentaria una ley que establecía los días feriados en nuestra tierra. Así el 25 de diciembre pasó a llamarse el Día de la Familia. También el encantador 6 de enero el Día de los Niños y, al pasar, denominaron Día de las Playas al 8 de diciembre.

Hoy no hace falta acudir a los calendarios porque desde muy niños hemos escuchado las palabras Navidad, Año Nuevo, Reyes...También si nos invitan a un concierto con villancicos no esperamos escuchar las canciones del último conjunto europeo de rock. Los villancicos son formas musicales que no han pasado a la historia aunque los asociemos a las fiestas navideñas.

Los villancicos tienen su encanto. Por lo general están compuestos sobre textos poéticos en verso o en prosa. Me parece que conté hace tiempo mi paso por un examen. Se trataba de cantar un villancico compuesto para acompañar el ingreso del Virrey en la catedral de Lima, Perú.

Se aproxima rápidamente la Navidad. La semana pasada dediqué a los niños animándolos a enviar mensajes navideños por internet. Grandes, jóvenes y niños: se aproxima la Navidad.