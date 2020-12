Un Solo Uruguay se desmarcó del MGAP y forestadores y apoya el cambio en la ley forestal

Un Solo Uruguay (USU) sumó este lunes su posición al debate generado en los sectores político y agroindustrial entorno a los ajustes encaminados en la denominada Ley Forestal, que establece nuevas exigencias para emprendimientos forestales, expresando el movimiento su apoyo al proyecto de ley, que ya fue posee media sanción al ser aprobado en la Cámara de Diputados.

USU entiende que lejos de limitar la forestación, el proyecto puede llegar a generar que se duplique el área forestada, sumando otro millón de hectáreas en producción.

La posición de USU es opuesta a la que expresaron la Sociedad de Productores Forestales (SPF) y a la manifestada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos María Uriarte, quienes al igual que otros actores del sector productivo, como la Asociación Rural del Uruguay (ARU), cuestionan lo que se ha decidido hasta el momento en el parlamento.

Comunicado de USU sobre el proyecto de Ley Forestal

Hemos asistido a la primera discusión parlamentaria sobre forestación y sus efectos en nuestro país en más de 30 años.

Lamentable es ver y escuchar cómo una discusión de carácter productivo y técnico se politiza y se deriva en peleas y pujas partidarias cuando se deja de lado lo importante.

La inmensa mayoría de los argumentadores demuestran un desconocimiento absoluto del texto de la ley vigente (15.939) impulsada por el gobierno colorado en el año 87 y avalada por todos los gobiernos y legislaturas sucesivas hasta hoy.

Ley que determina a texto expreso las características de los suelos de prioridad forestal, ley y artículos reglamentarios que otorgan al MGAP la potestad de definir a futuro las modificaciones a la prioridad forestal. Y que increíblemente ha ido creciendo, un 250% desde la aprobación de la misma, como si nos avanzara un desierto o como si no hubiese existido avance tecnológico alguno en más de seis lustros, lo cuál podría haber quitado muchos tipos de suelos ya que sus aptitudes dejaron de ser limitantes para producciones provechosas de carácter permanente.

Dicho incremento jamás tuvo una explicación por parte de las diferentes autoridades de turno. No somos partidarios de limitaciones productivas, además creemos que el presente proyecto de ley no lo hace, ya que no desafecta suelos de la prioridad forestal y reitera la posibilidad de forestar hasta el 8% de campos ganaderos y agrícolas, lo cuál suma la posibilidad de forestar más de 1 millón de hectáreas en todo el país.

Lo que está claro es que la forestación no compite en igualdad de condiciones con los demás rubros productivos, ya que dicha actividad ha sido subsidiada permanentemente por la sociedad uruguaya en todas sus fases: campo, transporte e industria, y lamentablemente le seguiremos poniendo plata (la cual falta en muchos lados) para que continúe su feliz crecimiento.

Apoyamos el proyecto de ley presentado, no sin cuestionarnos por qué hay que impulsar una ley para que se respete otra ley vigente, violada permanente y reiteradamente.

La determinación y regulación de la actividad forestal no es patrimonio de unas pocas empresas, sino de todos los que la subsidiamos.

Este tema merece un debate nacional entre todas las partes involucradas, a las cuáles ya les proponemos el mismo.