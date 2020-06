Un tercio de las exportaciones uruguayas pertenecen a las zonas francas

Las exportaciones uruguayas de bienes pasaron de US$ 7.680 millones en 2010 a US$ 9.119 millones en 2019. En particular, se destaca la contribución de las exportaciones de bienes desde zonas francas que, con un crecimiento de 5% anual, en 2019 representaron el 31% de las exportaciones de bienes desde Uruguay (US$ 2.812 millones), según se desprende de un informe que divulgó Uruguay XXI.

La tendencia de crecimiento sostenido tiene buena parte de su explicación en la celulosa, rubro que fortalecerá su protagonismo y que (todo indica) se quedará con el liderazgo en la ventas al exterior una vez que está funcionando la nueva planta de UPM en Paso de los Toros en 2022.

Las zonas francas tienen un importante rol para la captación de inversión, para la generación de empleo calificado y la diversificación de las exportaciones de bienes y servicios de Uruguay. Según el último censo del MEF, en 2018 las empresas instaladas en esos enclaves aduaneros emplearon a 15.337 personas (sin considerar los no dependientes).

En las zonas francas puede desarrollarse cualquier tipo de actividad, comercial, industrial o de servicios, sin limitación y con exoneración total de todo tributo nacional, creado o por crearse. No existe diferencia alguna entre inversiones nacionales y extranjeras. Salvo excepciones debidamente justificadas por el gobierno, sólo el 25% del personal puede ser extranjero.

Actualmente funcionan 11 Zonas Francas en Uruguay: Nueva Palmira (estatal), Fray Bentos (UPM), Libertad, Punta Pereira (Montes del Plata), Colonia, Colonia Suiza, Floridasur, Zonamerica, WTC Free Zone, Parque de las Ciencias y Aguada Park.

En 2019 se otorgaron dos permisos más para operar bajo régimen de zonas francas: una para la segunda planta de celulosa de UPM , y otra para desarrollar una audiovisual que operará en Maldonado.

A los efectos de cuantificar exactamente las exportaciones de bienes, Uruguay XXI aplica un criterio económico considerando tanto las ventas con origen en el país como aquellas producidas en zonas francas y vendidas al exterior. Para ello, se descuentan los insumos que son utilizados para la producción de bienes dentro de esos enclaves aduaneros.

Al considerar las exportaciones totales de bienes de Uruguay por mercados (incluidas las ventas desde zonas francas), se destaca que China se mantiene como el primer destino de las ventas, con una participación de 31% sobre el total exportado en 2019. El 33% de las ventas al país asiático en 2019 tuvo como origen alguna de las zonas francas de Uruguay, destacándose las ventas de celulosa y soja.

En tanto, la participación de Unión Europea en las exportaciones totales alcanzó 17% en 2019. Las ventas a este bloque fueron mayormente desde zonas francas, con 52% del total. Además, al realizar el mismo análisis por producto se aprecia que tanto la celulosa como el concentrado de bebidas, y los productos farmacéuticos, producidos en territorios francos, y la soja y malta –exportada desde estos recintos- se posicionan dentro de los principales diez productos de exportación de Uruguay.

Respecto a las exportaciones de celulosa, -que se originan en las Zonas Francas de Fray Bentos (UPM) y Punta Pereira (Montes del Plata)- las mismas representaron 17% del total exportado en 2019, convirtiéndose en el segundo producto de exportación del país, detrás de la carne bovina.

PepsiCo es la principal empresa instalada en zona franca Colonia, donde se encuentra instalada desde 1993. Desde dicho recinto la empresa exporta concentrado para la elaboración de bebidas. Sus ventas alcanzaron US$ 524 millones en 2019, lo que representó un aumento de 11% en las ventas en comparación con 2018.

Por último, las ventas de productos farmacéuticos desde zonas francas – principalmente, Parque de las Ciencias- pasaron de US$ 7 millones en 2008, a US$ 86 millones en 20199. Presentan un alto contenido regional en cuanto a sus destinos, con Sudamérica y Centroamérica concentrando 67% y 33% de las ventas totales, respectivamente, según el informe de Uruguay XXI.