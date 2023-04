Una carpa por $ 200 y una bicicleta por $ 300: crearon una plataforma para alquilar objetos

Alquilar para no comprar. En ese concepto se basaron Agustina Parada, Alfonso Terrón y Martín Martínez cuando idearon No te lo Compres, una web para alquilar objetos bajo la premisa: “Gana dinero alquilando lo que no estás usando”.

Alfonso y Agustina son pareja, y cuando decidieron mudarse juntos y construir su propia casa, a fines de 2018, se enfrentaron a un problema común: necesitaban herramientas de construcción, pero comprarlas –además de pensar en los altos precios– significaría luego tener guardadas en casa herramientas que posiblemente no volverían a usar, como una máquina para hacer pozos o una amoladora. “Tiene que haber algún lugar en el que podamos alquilar, porque se nos va de presupuesto”, recordó Agustina en diálogo con Café & Negocios. Alquilar y ganar dinero Ambos, así como su amigo Martín, tienen perfil tecnológico. Hace más de 10 años que trabajan en el rubro del software, son programadores y especialistas en ecommerce –llevan adelante un proyecto juntos, Vinten, con el que desarrollan sitios de ecommerce para empresas extranjeras– y pensando en su necesidad y sus conocimientos idearon un negocio: una web donde alquilar lo que necesitamos en oportunidades puntuales. El nuevo proyecto tendría un beneficio de dos caras, por un lado, quien alquilara conseguiría un buen precio por algo que solo usaría pocas veces, y por otro, quien pusiera a disposición sus productos podría tener un ingreso de dinero. En un brainstorming tiraron varias ideas para el nombre de su negocio y “medio en broma”, según contaron, uno de los nombres que se pusieron sobre la mesa fue No te lo Compres, el que años después le daría identidad a su empresa. En aquel momento, 2019, compraron el dominio de la web para su emprendimiento, pero aquella idea quedó en el tintero, mientras los tres jóvenes realizaban otros trabajos. El boom del ecommerce aún no había explotado y al mercado le faltaba madurez. “En ese momento, pensar que la gente pusiera su tarjeta para comprar ya era raro, y mucho más para prestar un producto y alquilarlo por la web”, explicó. Salir al mercado Con la llegada de la pandemia y las cuarentenas para evitar los contagios, las compras online se impulsaron en todo el mundo, Uruguay no estuvo ajeno a eso y el ecommerce se desarrolló con más fuerza. Pospandemia y luego de terminar varios trabajos que tenían, los tres jóvenes decidieron reflotar aquella idea del 2019, en pocos meses invirtieron y crearon un emprendimiento. Lo pensaron como “el Airbnb de las cosas”, comentó Alfonso a Café & Negocios. En diciembre de 2022 pusieron manos a la obra y le dieron forma a la web, durante enero y febrero de 2023 lo implementaron y en marzo lanzaron oficialmente No te lo Compres. Todo lo hicieron con inversiones propias. “Fueron tres meses de unir piezas”, destacó. Desde que lanzaron la web, personas de varios departamentos –mayormente de Maldonado, Canelones y Montevideo– presentaron sus productos. Una valija por $ 250 por día, un coche para bebé por $ 300, una bicicleta ergonométrica por $ 200 y un simulador de carreras por $ 2.900 son algunas de las cosas que se pueden alquilar. El primer producto que se subió a la web de alquiler fue un kayak. "Apuntamos a un producto que lo tenga tu vecino cercano", explicó el emprendedor. No te lo Compres funciona como intermediario entre quien alquila y quien quiere alquilar. Publicar productos en la web es gratis. Para el arrendatario el sistema aplica una comisión que corresponde al 10% del subtotal del monto de la reserva, más $ 12 por cada reserva. Para el arrendador la comisión es del 15% sobre el total de la reserva, más $ 80 por costos que se relacionan con la validación de la identidad de los usuarios. Para tener garantía en la devolución de los productos No te lo Compres retiene un depósito de garantía que se devuelve cuando las partes –arrendatario y arrendador– terminan el trato. Ahora, uno de los planes de los emprendedores es trabajar junto a aseguradoras para que los productos se alquilen con un seguro. Lo que se viene Agustina, Alfonso y Martín estudiaron en la ORT y uno de sus proyectos para este año es acercarse al Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de esa universidad para una preincubación para buscar fondos para sostener el área de marketing del emprendimiento. Su idea es terminar la validación del negocio en ese ámbito, ya que, según sus asesores, una vez completado ese paso y se completen las primeras transacciones, estarán listos para aplicar a un fondo de implementación para que el sitio web pase a ser una app. Leé también El lugar de privilegio que ocupó Uruguay en un ranking de los países con más expertos en tecnología