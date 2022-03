Una embestida de izquierda que no alcanzó

Los festejos en la Plaza Independencia a favor del No a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) comenzaron sobre las 22.00 horas. Minutos después, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, exclamaba en la explanada de la Intendencia de Montevideo: “Nadie sabe quién ganó”. Sin embargo, a esa hora con el 96% del escrutinio, los votos por el No más los votos en blanco llegaban al 51,2%.

El Frente Amplio no logró los sufragios necesarios para derogar los artículos de la LUC que estaban en discusión. La militancia, esa fuerza que muchas veces le había dado la victoria en las urnas a la coalición de izquierda, por segunda vez en dos años no alcanzaba. Y ese debilitamiento ya había sido percibido en otras oportunidades.

Camilo dos Santos

Bandera del Frente Amplio

En algunos pasajes de los gobiernos del Frente Amplio se comenzó a escuchar un comentario por lo bajo que en otros cobró fuerza. La militancia no era tan fuerte como en otras épocas. La dirigencia tenía una explicación para eso. Los principales referentes de la coalición de izquierda estaban en cargos gubernamentales y eso debilitaba a la fuerza política. Figuras fuertes del Frente Amplio (Tabaré Vázquez, José Mujica o Danilo Astori) ya no estaban en la primera línea de batalla, en las recorridas por los barrios. Esa ausencia más allá de ser un debe, no desvelaba a la coalición de izquierda. El peso de los votos alcanzaba para mantenerse en el poder.

Pero las cosas cambiaron y quedaron de manifiesto en las últimas elecciones. El Frente Amplio no logró la mayoría en la segunda vuelta y perdió después de tres triunfos consecutivos.

Pero el revés electoral, rápidamente ofreció un pronto desafío. Promover, en primera instancia, una recolección de firmas para llegar a un referéndum con el objetivo de derogar 135 artículos de una ley que fue un caballito de batalla del gobierno de Lacalle Pou.

Entonces, había que despertar a la militancia adormecida. El PIT-CNT jugó su papel, pero también lo hicieron distintas organizaciones sociales. Desde el sindicalismo, uno que comenzó a hacer sentir su voz fue Fernando Pereira, desde la presidencia de la central sindical. Más hacia la interna de la izquierda y los sindicatos también fue activa la participación de Gerardo Rodríguez, desde el gremio de Ancap.

El 8 de julio del 2021, la Comisión Pro Referéndum anunció que había alcanzado casi las 800 mil firmas. “Esta fue toda tuya, Fernando”, le dijo un militante a Pereira cuando salía de la sede de la central sindical.

Leonardo Carreño

Campaña por el Sí

El primer paso estaba cumplido. Ahora había que asestar el otro golpe. Allí, también se apeló a las recorridas por las ferias, al boca a boca en las calles o los comités. Igualmente, sobre fines del año pasado las cuentas no daban. En noviembre, las proyecciones de voto de dos consultoras marcaban una diferencia en la intención de entre ocho y 13 puntos porcentuales a favor de mantener los 135 artículos en juego de la LUC.

A principios de diciembre Pereira fue electo presidente del Frente Amplio. Acostumbrado a subirse a estrados y a encabezar movilizaciones, poco le costó convertirse en la cara visible de la campaña por el Sí.

Recorrió los barrios, estuvo en actos y trató de revertir el resultado que seguía esquivo. En la última encuesta de proyección de intención de voto de las mismas dos consultoras (Equipos y Factum), esta vez en marzo, las diferencias se acortaron. La adhesión para mantener la LUC seguía adelante, pero ahora con una diferencia menor de entre uno y cinco puntos porcentuales. El martes 22 la Comisión por el Sí cerró la campaña con un acto multitudinario y la expectativa de alcanzar los votos necesarios para la derogación cobró fuerza.

Pero este domingo los números siguieron jugando en contra. Cerca de la medianoche la Comisión por el Sí emitió un comunicado reconociendo la derrota. “De acuerdo a la información oficial primaria de la Corte Electoral no se ha superado el 50% de los votos válidos requeridos para anular los 135 artículos de la LUC, a pesar de haber logrado una importantísima expresión de los ciudadanos, que nos ha permitido estar muy próximos a alcanzar nuestro objetivo”, indicó.

Al mismo tiempo, la música seguía sonando fuerte en la explanada de la Intendencia de Montevideo, donde los frenteamplistas se reunieron a esperar el resultado del referéndum que terminó siendo negativo. La militancia, que tantas veces había jugado un papel fundamental en triunfos electorales, otra vez volvió a ser insuficiente.