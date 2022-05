Una mujer interrumpió el acto del 1° de Mayo: “El PIT-CNT no me atendió como me tendría que haber atendido”

Este domingo 1º de mayo se realizó el acto por el Día de los Trabajadores en Montevideo. Entre la oratoria de la secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira, y la de la secretaria de Derechos Humanos, Fernanda Aguirre, una mujer subió al estrado y tomó el micrófono para realizar un reclamo. “El PIT-CNT no me atendió como me tendría que haber atendido”, expresó Andrea Colombo.

"Esto está fuera de protocolo, me llamo Andrea Colombo, soy la madre de Martina Colombo que murió este año, el 7 de enero, en una empresa multinacional porque no la cuidaron. El PIT-CNT no me atendió como tendría que haberme atendido. Fue la primera trabajadora muerta de este año", manifestó. Martina Colombo falleció en un accidente, según publicó El Observador en febrero de 2022. Colombo, de 23 años, trabajaba en el Parque Eólico Palomas, en el departamento de Salto y murió al volcar el auto que conducía por un camino vecinal. La postura del PIT-CNT El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala dijo a El Observador que lamentan la situación. “Es muy triste", dijo y agregó que “el problema es que se trata de un lugar en donde no hay organización sindical". “Nosotros no actuamos luego del accidente, lo que ofrecimos fue apoyar con los abogados del PIT-CNT para el juicio que ella entienda pueda corresponder", puntualizó Abdala. Por su parte, la secretaria general de la central sindical, Elbia Pereira dijo a El Observador que el sindicato Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines ya estaba acompañando a la mujer y también la secretaría de género del PIT-CNT.