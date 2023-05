La indignación del estudiante Gerónimo Sena con Leo Sarro: "Impresentable"

El vocero del Gremio de Estudiantes del IAVA (GEI), Gerónimo Sena, estuvo presente en el acto del Día de los trabajadores organizado por el PIT-CNT, pidió al senador Guido Manini Ríos que soltara "los fueros" y se fotografió con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

Cosse publicó en Twitter la fotografía junto a Sena y otros estudiantes en la tarde del lunes. "Estudiantes del IAVA presentes en el Acto del Primero de Mayo. Obreros y estudiantes unidos y adelante", escribió la intendenta.

Estudiantes del IAVA presentes en el Acto del Primero de Mayo.

Obreros y estudiantes unidos y adelante ! pic.twitter.com/fUW3lCNKY1 — Carolina Cosse (@CosseCarolina) May 1, 2023

Horas después, el vocero del IAVA subió otra foto junto a otros compañeros en las que cargan con imágenes de detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico militar. En el tuit criticó a Manini por el proyecto de prisión domiciliaria para las personas mayores de 65 años: "Manini, soltá los fueros; en Domingo Arena hay asesinos, violadores y torturadores, no 'presos políticos', ridículos los q piensan que si (sic)".

Una imagen dice más q mil palabras...

Manini, soltá los fueros; en Domingo Arena hay asesinos, violadores y torturadores, no "presos políticos", ridículos los q piensan que si pic.twitter.com/jdHXBPvCKP — Gerito (@zurdoantipala) May 1, 2023

La referencia a los "fueros" de Manini trata sobre la investigación en contra del senador por no denunciar la confesión del exmilitar José Nino Gavazzo sobre el asesinato de Roberto Gomensoro en 1973, por la que el fiscal Rodrigo Morosoli imputó al excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Antes de ser elegido senador, el líder de Cabildo Abierto había afirmado que no se iba a amparar en los fueros parlamentarios ante una posible condena, pero luego se retractó.

El cruce con un periodista

En el marco del acto del PIT-CNT, Sena fue entrevistado en video por el periodista de Radio Montecarlo, Leonardo Sarro. "Se está visibilizando a los estudiantes, arriba los que luchan", dijo el vocero en su declaración, lo que fue remarcado por Sarro en su Twitter.

"Lo importante es que se nos escuche y que no se tomen decisiones que atropellen la democracia", agregó el estudiante.

Horas después de la publicación de Sarro, Sena citó su entrevista y declaró que el periodista "grabó" a pesar de que él le había dicho que no quería una entrevista. "Le dije q no sin embargo sacó el teléfono y grabó. Encima re orgulloso me dice q me sube acá para q me critiquen y digan comentarios de odio por "rating". IMPRESENTABLE (sic)", criticó el vocero de los estudiantes.