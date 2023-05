El tenso momento que se vivió junto al escenario en el acto del 1° de mayo

Durante el acto del 1° de mayo que se desarrolla este lunes en la plaza de los Mártires de Chicago, la madre de Martina Colombo, una estudiante de energías renovables que murió en un accidente en un parque eólico cuando trabajaba, intentó subirse al escenario.

Al igual que lo hizo durante el acto del año pasado, la madre de la joven que murió con 23 años en enero de 2022 intentó treparse con una foto de su hija, mientras la dirigente sindical Abigail Puig comenzaba su discurso.

Sin embargo, la mujer, que previamente se encontraba en las primeras filas de la platea, fue apartada y retirada del lugar sin poder acceder al estrado después de un forcejeo, al mismo tiempo que una de las organizadoras del acto intentaba tranquilizarla. Algunos de los presentes en el lugar reclamaron que la dejaran subir.

Durante el acto del año pasado, la mujer logró subirse a la explanada, donde pidió ayuda para conocer las circunstancias en las que murió su hija en enero de 2022 y acusó al PIT-CNT de no apoyarla. “Esto está fuera de protocolo, me llamo Andrea Colombo, soy la madre de Martina Colombo que murió este año, el 7 de enero, en una empresa multinacional porque no la cuidaron. El PIT-CNT no me atendió como tendría que haberme atendido. Fue la primera trabajadora muerta de este año", dijo la madre en el estrado ante la sorpresa de los presentes en aquel entonces. Además, agregó que la muerte de su hija se debió a que "las condiciones laborales no eran las que correspondían”.

Federico Gutiérrez

La madre de Martina Colombo intentó subirse al estrado

Martina nació en Montevideo y estudiaba ingeniería en energías renovables en la UTEC de Durazno. Le quedaba muy poco para egresar de la carrera. En diciembre de 2021 comenzó a trabajar en el Parque Eólico Palomas, propiedad de Nicefield SA con el que UTE firmó un contrato de leasing por 20 años. Martina falleció el 7 de enero de 2022 cuando volcó un vehículo que conducía en un camino vecinal de Salto al salir del parque.

Tras la denuncia de su madre hace un año, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) expresó que investigaría la muerte de la joven, que su madre denunció como accidente laboral. Hasta ese entonces, en la cartera no contaban con ningún expediente sobre el caso.

Por su parte, durante el acto de este año, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, expresó: “El año pasado nos enteramos del fallecimiento de una compañera en una empresa de energía eólica. Hicimos gestiones para que la atendiera el MTSS, el BPS (Banco de Previsión Social) aún sin haberse establecido una investigación de cómo pasaron las cosas”.

“Este no era un lugar sindicalizado, la única garantía que tenemos es la organización de los trabajadores. A eso nos referimos cuando hablamos de trabajo de calidad”, añadió Abdala.