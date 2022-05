Ministerio de Trabajo investigará muerte de trabajadora denunciada por su madre en el acto del 1° de mayo

La Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social investiga la denuncia realizada por una mujer en el acto del Día Mundial del Trabajador del 1° de mayo, quien acusó al PIT-CNT de no apoyarla ante la muerte de su hija de 23 años mientras trabajaba en un campo eólico, informó El País y confirmaron fuentes del Ministerio de Trabajo (MTSS) a El Observador.

"Esto está fuera de protocolo, me llamo Andrea Colombo, soy la madre de Martina Colombo que murió este año, el 7 de enero, en una empresa multinacional porque no la cuidaron. El PIT-CNT no me atendió como tendría que haberme atendido. Fue la primera trabajadora muerta de este año", dijo la madre en el estrado ante la sorpresa de los presentes.

La denunciante agregó que la muerte de su hija se debió a que "las condiciones laborales no eran las que correspondían".

Tal como publicó El Observador en febrero, Martina Colombo, de 23 años, falleció al volcar un vehículo que conducía en un camino vecinal de Salto, en la salida del Parque Eólico Palomas –propiedad de Nicefield SA con el que UTE firmó un contrato de leasing por 20 años– donde trabajaba.

En el Ministerio, sin embargo, no contaban con ningún expediente sobre el caso, indicaron las fuentes consultadas. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, explicó que no estaba al tanto de la situación, pero adelantó luego del acto que se investigarían los hechos tras la denuncia pública de la madre, consignó El País.

“Nosotros no actuamos luego del accidente, lo que ofrecimos fue apoyar con los abogados del PIT-CNT para el juicio que ella entienda pueda corresponder", dijo por su parte el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

La secretaria general de la central sindical, Elbia Pereira dijo a El Observador que el sindicato Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines ya estaba acompañando a la mujer y también la secretaría de género del PIT-CNT.