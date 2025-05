Lucas Villalba volvió con el avión en Nacional y en el arribo le preguntaron si le está faltando el gol: mirá su tajante respuesta

Nacional había anunciado este jueves en horas de la mañana que Villalba no iba a volver en avión sino que lo iba a hacer corriendo : "La delegación ya se encuentra en el aeropuerto de Bahía a la espera del vuelo de regreso. Se informa que el jugador Lucas Villalba no se hará presente ya que volverá corriendo a la ciudad de Montevideo. Agradecemos su comprensión".

"¿Está faltando el gol, no? Falta ahí como ese golcito", le dijo después la misma periodista con una sonrisa, como dando a indicar de que cuando Villalba le sume más goles (ya marcó ante Miramar Misiones, Cerro Largo y River Plate por el Torneo Apertura, además del gol clásico en su debut, en enero, en partido amistoso) a sus asistencias, sus rendimientos serán aún más llamativos e incluso su cotización se disparará.

"No es una preocupación el gol, sino ayudar al equipo, se ganó y eso es lo importante", respondió el ex Montevideo City Torque.

Consultado sobre lo que está aportando el nuevo director técnico Pablo Peirano, Villalba dijo: "Puso su granito de arena el entrenador está plasmando su idea"

"Desde que llegué acá estoy viviendo un sueño. Las fotos son algo nuevo, es una alegría que te reclamen con este cariño", observó.

"Sabemos lo que somos como grupo, lo estamos tratando de demostrar y se están dando así las cosas", agregó.

Sobre cómo vio los goles que sirvió respondió: "El gol del Diente fue tras un pique a un pase de Christian (Oliva), me la tira larga y solo tuve que dársela al Diente. El otro fue un quite de Yona (Rodríguez), me la da el Diente y Millán se corrió toda la cancha y la metió".

Eduardo Vargas dijo a los medios presentes que "se puede" pelear la clasificación a octavos de final.

En sintonía opinó Diego Herazo: "Tenemos que trabajar día a día", dijo a la pasada, sin detenerse a hablar, tal como hizo Vargas.

El otro que habló como Villalba, por breves minutos, fue Jeremía Recoba: "Nos podemos plantar contra cualquier cuadro, este partido y el pasado (3-3 con Inter), eso está buenísmo

Recoba remarcó la "actitud" del equipo como la clave del triunfo ante Bahia.

"Hay que jugar de la misma manera, de igual a igual, lo podemos hacer así, eso lo hicimos notar", expresó apuntando a los dos partidos con los que Nacional cerrará el grupo F, en el Gran Parque Central, contra Inter y Atlético Nacional.