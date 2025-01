El sueño del pibe Lucas Villalba: el niño hincha de Nacional que fue convocado de apuro al clásico ante Peñarol y que debutó con un gol inolvidable

Pero a las 18:15 hubo un cambio en la convocatoria. El venezolano Rómulo Otero quedó afuera a último momento y en su lugar ingresó el flamante refuerzo tricolor.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1881450518243065881&partner=&hide_thread=false Cambio en la convocatoria para el partido de esta noche:



Ingresa Lucas Villalba en lugar de Rómulo Otero https://t.co/KyWRbhT6Gh — Nacional (@Nacional) January 20, 2025

Así fue su primera convocatoria para el club del que es hincha. La camiseta con el número 16 lo esperaba en el vestuario, ahora con su nombre, pero que tantas veces había vestido yendo a ver a los tricolores y cuando era niño y fue a sacarse fotos a la sede de 8 de Octubre.

El día inolvidable de Villalba seguiría ya con el partido empezado. A las 22:25, cuando iban 61 minutos del clásico, igualado 1-1, Martín Lasarte lo mandó a la cancha por su excompañero de Torque Franco Catarozzi.

¿Qué le dijo el DT? “La verdad es que me dio la confianza, me dijo que hiciera lo que sabía, que aprovechará mi virtud y que no tenía que demostrarle nada a nadie. Me dio la confianza suficiente e intenté dejar todo”, contó en rueda de prensa tras el partido.

Lucas Villalba y sus fotos como hincha de Nacional Lucas Villalba y sus fotos como hincha de Nacional

Tuvo una primera buena corrida en la que mostró su velocidad y asistió al área, pero la definición la tapó Guillermo De Amores.

Las emociones seguirían, porque en el final del partido Nacional lo dio vuelta 2-1 con gol de Diego Herazo, lo que llevó a los albos a defender las últimas cargas de Peñarol en el área.

Lucas Villalba y sus fotos como hincha de Nacional Lucas Villalba y sus fotos como hincha de Nacional

Y en la última, tras una serie de rebotes en la zona defensiva tricolor, Herazo mandó un pelotazo y el balón le quedó en bandeja a Villalba, quien tuvo que correr media cancha sabiendo que se venía su gol, ya que De Amores no lo iba a alcanzar.

GhyGoWUXkAAElJq.jfif

Lo comenzó a celebrar antes, según se pudo ver en la sonrisa que llevaba cuando se acercaba al arco. Además, los suplentes lo fueron acompañando en su carrera, algunos incluso metiéndose en la cancha, lo que generó polémica.

Villalba tocó la pelota frente al arco carbonero y desató la locura tricolor, para sellar el clásico por 3-1.

“La verdad, sentí ansiedad en ese momento, no sabía ni qué hacer, llegué, cuando defino creo que salgo para el otro lado, no sabía ni qué hacer”, dijo el extremo sobre su gol.

20250120 Lucas Villalba de Nacional ante Eduardo Darias de Peñarol Lucas Villalba de Nacional ante Eduardo Darias de Peñarol FOTO: I. Guimaraens

“Muy emocionado, en la cancha no lo podía creer, se me cayeron un par de lágrimas y quiero festejar con mi familia”, agregó el jugador que comenzó su carrera en Boston River, donde jugó en 2021 y 2022, y que en 2023 pasó a Tacuarembó FC, hasta llegar a Torque en 2024 y de ahí a Nacional este lunes.

Cuando le preguntaron cómo se definía ante los hinchas tricolores, antes de contar sus características dijo: “En realidad, mandales un beso a todos”. Y luego, agregó que era un jugador con “velocidad” y que intenta aprovechar esa virtud, como lo hizo en su debut soñado en el Estadio Centenario.

Sobre su espectacular estreno en Nacional, dijo: “Nunca me lo imaginé. Primero, no me imaginé que iba a estar y cuando se me dio la oportunidad, menos, más que nada, que iba a poder hacer un gol”.