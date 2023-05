Plebiscito por reforma jubilatoria cobra fuerza en el PIT-CNT y sondean al Frente Amplio

Una eventual consulta popular en 2024 contra la reforma de la seguridad social toma fuerza dentro del PIT-CNT, mientras algunos dirigentes sindicales empiezan a tantear en el Frente Amplio cómo se van a parar llegado el momento, informaron a El Observador fuentes de la central.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT se apresta a abordar un análisis jurídico solicitado por el Instituto Cuesta Duarte al constitucionalista José Korzeniak, según supo El Observador. La dirección de la central había resuelto a mediados de mes hacer "consultas jurídicas para evaluar la posibilidad de interponer algún recurso constitucional" a la reforma del gobierno, tal como adelantó Búsqueda.

Federico Gutiérrez

Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT

“No descartamos ninguna de las formas de la acción para erradicar este ajuste fiscal encubierto (...), incluyendo – y no dejamos afuera ninguno de los mecanismos– las posibilidades que la Constitución nos brinda de, ante mecanismos de democracia directa impugnar esta ley nefasta”, proclamó sobre el escenario el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, durante el acto por el 1° de mayo.

El debate político, aún frío, comienza a tomar temperatura y lo que empezó como una aspiración casi en solitario de determinados sectores –desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) hasta el Partido Socialista– alcanza ahora todos los niveles.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira –luego de que el mandatario Luis Lacalle Pou intimara a la oposición a pronunciarse–, había asegurado que un futuro gobierno de la izquierda convocaría desde el inicio a todos los actores para lograr un nuevo "proyecto de consenso". Ya en el año previo a la campaña, la vía plebiscitaria evidencia diferentes miradas dentro de la izquierda, que podría sumar un nuevo desafío en las urnas.

"No me parece descabellado", adelantó a El Observador la intendenta Carolina Cosse, posicionada en la opinión pública como una de las principales precandidatas del Frente a la presidencia. La ingeniera advierte no obstante que aún resta estudiar el mecanismo para poder tomar postura.

Yamandú Orsi, en cambio, mostró una visión más cauta y opinó que "hay que revisarlo", porque "a veces pensando que ese camino te lleva a la mejor de las situaciones, lo que te puede hacer es trancar un proceso”. "No me niego, pero creo que lo primero que tiene que hacer el Frente Amplio es tener una propuesta concreta de seguridad social global, no solo jubilación”, declaró en rueda de prensa.

Federico Gutiérrez

Carolina Cosse y Yamandú Orsi en la primera fila del acto

Con algunos puntos de contacto con el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en que las organizaciones fueron punta de lanza para terminar alineando a un Frente Amplio más dubitativo, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, consideró que "no podría ser al revés". "No hay una iniciativa popular que la convoque un partido político y te sigan los sectores sociales", afirmó el domingo en Legítima Defensa, convencido de que "seguramente va a primar un objetivo concreto" que "todos" tengan que "construir".

Los contactos informales desde el movimiento sindical con la coalición de izquierda de hecho tienen la premisa de que aquella discusión por el referéndum requirió "masajear" en la interna para aunar criterios, según confió un dirigente a El Observador, aunque advierten que una eventual convocatoria –que en su iniciativa popular exigiría recolectar las firmas del 10% del padrón para pasar la consulta a las urnas– necesariamente tiene que trascender al Frente Amplio.

Gobierno interpelado

–¡Escuchá, Delgado!

–¡Fuerza, Mieres!

–¡Irresponsables!

Desde la primera fila en el acto por el 1° de Mayo, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, fueron los dos hombres de gobierno interpelados por algunos gritos del público, apostado detrás de las vallas. En esas primeras líneas de sillas también estuvieron la senadora herrerista Gloria Rodríguez, Orsi, Cosse, el expresidente José Mujica, Fernando Pereira, estudiantes del IAVA –incluido el delegado Gerónimo Sena–, entre otros.

El secretario de la Presidencia sostuvo al cierre del acto que el PIT-CNT está en su derecho de evaluar una consulta popular contra la reforma jubilatoria, aunque planteó: "Tal como se encaró, hay muchas discusiones que son para el año que viene y tiene mucho que ver con un tinte electoral y mucho menos con un reclamo de los trabajadores".

Federico Gutiérrez

Álvaro Delgado concurrió al acto del 1° de mayo

Los oradores del acto pasaron varios reproches a los jerarcas. "No hagan una ley a medida", reclamó por ejemplo el titular de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Martín Pereira, en referencia a la negociación parlamentaria para "tener los votos para la reforma jubilatoria", que a su entender llevará a excarcelar a los presos de Domingo Arena.

"Queremos dejar de escuchar el ruido de las balas. El gobierno tiene que dar respuesta en la seguridad", proclamó a su turno Abigail Puig. La dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys), apuntó también que "no puede ser que el salario mínimo sean $ 25 mil y un alquiler promedio ande en los $ 18 mil".

Abdala transmitió en tanto –entre varios puntos– su "preocupación" hacia la aparición de "escenario de corrupción" en el gobierno vinculados a los casos de Marset y de Astesiano, y reclamó "compromisos para erradicar todos los casos de corrupción que empañan e inclusive pueden atentar contra la democracia", en un acto en que la central también homenajeó a los exsindicalistas Richard Read y Juan Pedro Ciganda por los 40 años del acto del 1° de mayo concebido aún en el último trecho de la dictadura.