Una oferta escasa y las lluvias afirman el mercado para el ganado gordo

Las lluvias –abundantes– dilataron las cargas de ganado en algunas zonas del país y eso, sumado a la escasa oferta, hace que se afirme el mercado para el ganado gordo.

Los valores ya mostraron un leve repunte respecto a la semana pasada, con un novillo gordo que cotiza entre US$ 3,25 y US$ 3,30 por kilo en cuarta balanza.

En el caso de la vaca gorda especial los negocios se concretan en el eje de los US$ 3,15 y la vaca gorda general en US$ 3,10 por kilo. La vaca sigue siendo más pedida por la industria. Y las Holando bien pesadas se comercializan entorno a los US$ 3.

Para la vaquillona especial y el novillo bien completo con destino a abasto interno se han concretado negocios de hasta US$ 3,30. Hay poca oferta de vaquillonas. Y en todos los casos las entradas a planta rondan una semana.

Algunas industrias reducen su actividad y están dando licencias a la espera de que aparezca algo más de oferta de ganado. La faena mermó por segunda semana consecutiva y al 20 de junio totalizó 36.393 vacunos.

Las pasturas y verdeos siguen demorados, con lluvias que en algunas zonas incluso resultaron excesivas. “Los ganados no están preparados y las comidas siguen muy atrasadas”, señaló Pablo Sánchez, integrante del escritorio Walter Hugo Abelenda.

Importar ganado en pie

Ante la falta de ganado, vuelve a cobrar fuerza la posibilidad de importar en pie desde la región. “Hemos trasladado el planteo para consideración a todos los actores de la cadena, y en estos momentos estamos procesando sus consideraciones”, señaló el ministro Carlos María Uriarte a Blasina y Asociados.

A mediados de junio el jerarca se reunió con las gremiales de la industria frigorífica. La semana pasada mantuvo un encuentro con la directiva de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) donde estuvo presente el tema. Y para los próximos días está pactada una reunión con la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines (Foica), quienes promueven ese recurso y ya lo han planteado.

En el mercado de reposición se ha reducido la oferta respecto a semanas anteriores con valores que parecen ya haber encontrado un piso y tender a la estabilidad. La exportación de ganado en pie está activa, proponiendo valores por los terneros entre US$ 2,10 y US$ 2,15 pero con plazos de pago de hasta 90 días.

Hacia adelante, consignatarios consultados estimaron que se mantendrá cierta estabilidad de valores en la reposición, en tanto puede concretarse algún repunte más en el mercado del ganado gordo, con perspectivas de que la falta de ganado se siga acentuando.

En lanares, como es habitual en esta época, hay poca oferta y muy escasa concreción de negocios. Con base en referencias de ACG el cordero liviano se mueve en el eje de US$ 3,43, el cordero pesado en US$ 3,50, los borregos en US$ 3,44, los capones en US$ 3,07 y las ovejas entorno a US$ 2,98.

La cifra

36.393 vacunos se faenaron en la última semana; el BPU con el 10,3% del total y Frigorífico Carrasco con el 10,2% fueron las plantas con más actividad.

Carne vacuna en el eje de US$ 4.000

La tonelada exportada de carne vacuna se mantiene en el eje de los US$ 4.000, con el menor volumen semanal embarcado desde comienzos de año.

El precio promedio registrado en la semana cerrada el 20 de junio fue US$ 3.989, levemente por debajo de los US$ 4.071 de la semana previa, de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Se exportaron 4.171 toneladas, el volumen semanal más bajo registrado desde principios de enero de este año. El acumulado anual es de US$ 3.932, un 8,4% más que los US$ 3.626 de hace un año atrás.

En carne ovina se registró un ajuste a la baja en el dato semanal y se reduce la brecha interanual. Al 20 de junio la tonelada exportada se ubicó en US$ 3.702, casi mil dólares por debajo de los US$ 4.670 de la semana anterior.

En lo que va del año la tonelada se ubica en US$ 4.349, un 1% por encima de los US$ 4.307 alcanzados en igual período de 2019.