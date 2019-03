Este blog fue publicado originalmente en el blog Not Only Salad

En casa me paso haciendo budines, tortas y galletitas. Me encanta tener algo rico para el café de media tarde, para la merienda, o por si sale un brunch improvisado. Me gusta variar las recetas, aunque siempre sintiendo especial inclinación por el budín de limón y las galletitas de avena, pero me di cuenta que tenía al chocolate bastante olvidado. Mi marido me lo reclamó, y por eso me puse en campaña.





Este budín de chocolate está inspirado en una receta que vi en la web de Martha Stewart. Tiene el estilo pound cake, una clase de torta que llevaba originalmente una libra de harina, una libra de azúcar, una libra de manteca y una libra de huevos. De ahí el nombre "pound", que significa libra en inglés. Las medidas para este budín no son tan equidistantes, y de hecho la mayoría de las recetas de pound cake que uno ve por la vuelta ya no lo son más, pero lo que me gustó es que mantiene la esencia de lo simple.

Lleva manteca, harina, azúcar, vainilla, cacao y huevos. No lleva polvo de hornear ni ningún otro leudante, lo cual le confiere una textura más compacta pero muy especial. Cuando publiqué esta receta en instagram me preguntaban si no llevaba demasiados huevos. Podría parecer, pero confíen y verán.

*Stephanie Rauhut es gastrónoma profesional y autora del blog "Not Only Salad". Estudió cocina en Uruguay, en Francia, y tras haber tenido durante varios años su empresa de pastelería, se dedica actualmente a la comunicación gastronómica y de viajes.

Budín de chocolate con baño

Porciones: 12

Tiempo de elaboración: 20 minutos

Tiempo de cocción: 45 minutos



Ingredientes

1/2 Taza (100 gr) manteca a temperatura ambiente

1 Taza (200 gr) azúcar

1/4 Taza cacao puro

1 1/4 Taza (150 gr) harina 0000

1/2 cta sal

5 huevos a temperatura ambiente

1 cta extracto de vainilla

100 gr chispas de chocolate, opcional.

Baño: (opcional)

100 gr chocolate semi amargo

70 ml crema de leche

Procedimiento

Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar el fondo de una budinera. Batir la manteca con el azúcar por 7 minutos hasta que la mezcla luzca blanca y bien cremosa. Bajar la mezcla con espátula y batir un minuto más. El secreto de su textura está en un buen batido. Mientras tamizar la harina con el cacao y la sal. Reservar. Batir los huevos ligeramente con un tenedor e incorporar en 4 veces al batido de manteca, batiendo a velocidad baja. Agregar la vainilla. Con la velocidad de batido al mínimo, agregar los secos tamizados. Si desean agregarle chispas de chocolate al budín, este es el momento. Hornear por 40-45 minutos o hasta que al insertar un palito de madera salga seco. Dejar enfriar 20 minutos y luego desmoldar pasando un cuchillo por los lados. Dar vuelta sobre un plato y dar vuelta nuevamente para que la pancita quede hacia arriba. Para el baño, calentar a baño Maria el chocolate picado grueso junto con la crema, revolviendo con espátula cada tanto. Cuando el budín esté frío, verter el baño bien en la cima y untar con una espátula chata. Si se refrigera el budín antes de servir, el baño estará durito.

Notas

A esta receta se le puede incorpora, además (o en vez) de las chispas de chocolate: pasas, frutos secos, trocitos de pera, etc etc.