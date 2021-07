Uriarte, sobre su salida del gabinete: “Podía ocurrir, pero no lo esperaba un domingo”

Una decisión política, fundamentada por el sector al que respondía de mejorar la gestión en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Así explicó este viernes Carlos María Uriarte su sorpresiva salida de la cartera, que hasta la semana pasada integró en representación del grupo Ciudadanos, del Partido Colorado.

Entrevistado en Desayunos informales, Uriarte explicó que su remoción le fue comunicada por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, como coordinador de Ciudadanos. Eso fue “poco antes” del anuncio público, vía Twitter, del presidente Luis Lacalle Pou sobre la decisión.

En acuerdo @PartidoColorado vamos a designar a Fernando Mattos como nuevo Ministro del MGAP. Confiamos en su capacidad profesional y personal para compartir el desafío presente y futuro del sector. Mi reconocimiento a Carlos M. Uriarte por su calidez humana y su compromiso. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) June 27, 2021

El exministro dijo tener una tranquilidad absoluta de haber dejado “todo en la cancha”, al no haber visto “errores” desde el punto de vista técnico que justificaran su salida.

Uriarte reconoció su falta de experiencia política. “Nunca milité. Quizás allí sí cometí errores y no cumplí con las expectativas”, dijo, en referencia al sector al que representaba.

Su ingreso a la política, recordó, surgió por invitación del entonces candidato presidencial colorado Ernesto Talvi para integrar los equipos técnicos que respaldaron su postulación.

De todas formas, aseguró que se sigue sintiendo “orgullosamente” parte de Ciudadanos y que está plenamente identificado con sus valores y principios. Eso pese a que en su momento se definió como “blanco”, lo que causó molestia en el sector colorado liderado por el expresidente Julio María Sanguinetti.

Consultado, Uriarte admitió que reconocía esas molestias, pero se sintió en la “obligación moral e intelectual” de definirse. “A veces la autenticidad tiene su costo, pero vale la pena vivir tranquilo”, dijo.

Uriarte remarcó que durante su gestión fue “plenamente respaldado” por el presidente, pero que la salida de escena de Talvi, su mentor, lo dejó “guacho” desde el punto de vista político.

El exministro describió su rol en el ministerio con una alegoría ciclística: fue que el picó en punta, se “despegó del pelotón” e hizo el “desgaste”, para que otro lo relevara. “Sería de ignorante decir que no sabía dónde me metía”, comentó, y señaló que su remoción “era esperable” en algún momento y que eso “estaba dentro de las reglas de juego”. “Vivía cada día como si fuera el último”, agregó. Sobre todo luego de la salida de Talvi. “Estaba arriba de la mesa, podía ocurrir, pero no lo esperaba un domingo”.

Uriarte dijo que no se considera “echado” y que seguirá apuntalando la gestión de su sucesor, Fernando Mattos, pero reconoció el “gusto amargo”; “había cosas que tenía ganas de hacer y no podré”.

Desde su “modesto punto de vista”, el ex ministro explicó que su salida “no tuvo que ver” con la decisión de China de suspender las importaciones de carne del frigorífico BPU, provocadas por un error en la etiquetación de productos y que terminó generando una pérdida millonaria.

“Fue un error heredado”, aseguró, al señalar que en diciembre de 2018 Uruguay había firmado un protocolo al respecto que nunca cumplió. China, insistió, recién realizó una advertencia seria en marzo de este año.



Uriarte destacó que las compras de ese mercado, que recibe el 60% de las exportaciones cárnicas uruguayas, nunca se cerró y que incluso las ventas a esa destino aumentaron. “Si hubiera tenido que poner mi cargo para solucionar el problema, lo habría hecho sin dudas”, dijo.

El exministro fue consultado sobre su futuro. “Vuelvo al campo y a mi familia, mis grandes pasiones”.

Declaraciones

En la entrevista, Uriarte se refirió a algunas de sus declaraciones que “generaron ruido” mientras fue ministro. Una fue cuando, en una entrevista en canal 4, comparó femicidios con abigeatos.

“Invito a cualquiera a que vea cómo me expresé en esa entrevista”, dijo. “Eran los dos únicos delitos que no habían cedido en ese momento. Solo me expresé sobre el número de casos”, explicó. “Jamás compraría un delito con el otro”.

Uriarte también rechazó las afirmaciones del senador nacionalista Sebastián Da Silva, que en una reciente entrevista con En Perspectiva vinculó su salida del ministerio con los resultados de las elecciones en la Federación Rural del Uruguay (FRU).

“Las expresiones del senador adolecen de un claro desconocimiento de la realidad” dijo, y aseguró que pertenece al “cerno” de esa gremial y que tiene un excelente relacionamiento tanto con las nuevas autoridades como con las anteriores.