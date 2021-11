Uruguay dejó en distintas aduanas US$ 1.550 millones por aranceles de exportaciones en cinco años

Los exportadores uruguayos dejaron en las aduanas de los países que compran los bienes la cifra nada despreciable de US$ 1.550 millones en los últimos cinco años, según se desprende de un informe divulgado este miércoles por el departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI junto con la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En 2020, Uruguay pagó US$ 322 millones por concepto de aranceles por sus exportaciones de bienes. Los mercados en los que se pagan mayores derechos arancelarios coinciden con los principales destinos de exportación, con la excepción de los socios del Mercosur, explica el informe. El peso de los aranceles sobre el total de las ventas al exterior de bienes (US$ 8.023 millones) se mantuvo en un 4% en 2020. En 2019, se pagaron tarifas en las aduanas de los socios comerciales por US$ 356 millones, pero las ventas habían sumado US$ 9.193 millones.

Dado el incremento que viene mostrando las exportaciones de bienes en el acumulado enero-octubre de este año (+31%) y el fuerte protagonismo de China, es más que factible que la mochila de aranceles que pagarán los exportadores alcance un récord en 2021.

En medio de un clima de incertidumbre sobre el futuro del Mercosur y de escasos avances para la firma de nuevo tratados comerciales por parte del bloque (el TLC con la Unión Europea continúa frenado), el gobierno uruguayo está realizando un estudio de prefactibilidad para avanzar con un TLC con su par de China. La intención del gobierno de Lacalle Pou es avanzar con la potencia asiática más allá de la postura contraria que han expresado Argentina y Paraguay. Las autoridades del gobierno brasileño se han mostrado más afines a flexibilizar el bloque.

“Si bien los aranceles no son pagos directamente por el exportador, inciden en cada operación ya que determinan el precio final de ingreso al mercado. Las barreras arancelarias aún se presentan como un obstáculo para el comercio exterior, siendo uno de los elementos más recurrentes a la hora de evaluar las dificultades que enfrentan los exportadores. Sumado a eso, debe tenerse en cuenta también las medidas no arancelarias, ya sea sanitarias o técnicas, que se suman a los costos de producción a nivel local”, alerta el informe oficial.

Entre 2016 y 2020 China, Unión Europea y EEEU representaron 72% del total de aranceles pagos y tuvieron en promedio una participación del 47% en el total exportado.

Uruguay cuenta con acuerdos comerciales con 18 países que le permiten acceder a los mercados con condiciones arancelarias beneficiosas. Asimismo, se beneficia de contingentes arancelarios (cuotas) en el marco de la OMC, para productos específicos en algunos países, bajo los cuales ingresa con aranceles reducidos o nulos.

Cómo se distribuyen

El 31% de las exportaciones uruguayas de bienes (promedio) se realizan bajo alguno de los acuerdos comerciales que tiene el país. Si a lo anterior se le suma el ingreso de productos a través de cuotas, el porcentaje llega a 37%. Asimismo, 56% de los bienes exportados por Uruguay ingresa con arancel cero en destino.

En cuanto a los principales productos exportados que pagan arancel, prácticamente la totalidad corresponde al sector agropecuario. La carne bovina, lácteos, soja, subproductos cárnicos y arroz son algunos de los productos que enfrentan aranceles elevados.

En el caso de la carne vacuna (US$ 186 millones de aranceles en 2020), la tasa promedio del arancel se ubicó en 11%, con un pago equivalente de US$ 0,6 por kg exportado ese año.

El 44% del total exportado por Uruguay pagó tasas mayores al 0% con un promedio del 9% al cierre de 2020, dos puntos por encima de la media de 7% que se registró entre 2016 y 2019.