Vacaciones de julio: los destinos que prefieren los uruguayos ante la suba del dólar

Las vacaciones de julio volverán a ser una fecha elegida por cientos de uruguayos para salir de vacaciones fuera del país, aunque este año hay dos aspectos que no pasan desapercibidos entre los viajeros: uno es la situación de la economía y el otro la suba del dólar, que en las pizarras de los cambios supera los $ 36 en su cotización de venta.

Son factores que pesan más que en otras veces al momento de decidirse por hacer un viaje o elegir un destino determinado. Los destinos de sol y playa en Brasil están nuevamente entre los más vendidos. Y para quienes prefieren salir de la región, el Caribe se mantiene entre las preferencias, según los agentes de viajes.

En diálogo con El Observador el director de la agencia Mac Travel, Sergio Bañales, comentó que los consumidores piden más información y en su amplia mayoría optan por hacer uso de los planes de financiación que hoy están disponibles para cada uno de los paquetes que se ofrecen. También recordó que es un período del año en que la gente viaja con niños, y entonces se eligen mayormente lugares acordes a las posibilidades del bolsillo.

“Por un lado está el viajero que tiene un poder adquisitivo medio-alto y que generalmente algunos dólares maneja. Esa es la gente que posiblemente considere hacer un viaje nuevamente y no tenga tanto en cuenta el valor del dólar, porque ya los tiene. Y después está el viajero que paga en cuotas, que paga en pesos, que gana en pesos. Hay un porcentaje importante que lo repiensa porque el viaje no es un artículo de primera necesidad y es siempre lo que se relega. (…) Hoy en día el viaje está bastante ligado a la parte económica”, afirmó Bañales.

Dentro de Brasil se destacan lugares como Floriánopolis, Río de Janeiro y Fortaleza. En el primer caso, es tradicional que se viaje en ómnibus y el precio por una semana está en alrededor de US$ 600 por persona. En el caso de Río de Janeiro, el precio promedio con aéreo incluido es de unos US$ 1.300 y en el nordeste de alrededor de US$ 1.800. En esa parte del país norteño los destinos algunas veces resultan hasta más caros que el Caribe, explicó Bañales. “En el Caribe hay mucho más competitividad en lo que son las líneas aéreas y el destino en sí. El nordeste brasileño es un lugar que tiene buena infraestructura, pero no ofrece la modalidad all inclusive que el uruguayo busca mucho”, señaló el agente.

En el Caribe se destacan la Riviera Maya, Cancún, Playa del Carmen y Santo Domingo, como los más demandados. “Un viaje al Caribe por una semana en un destino all incluive no baja de US$ 1.700 y los niños andan en el entorno de los US$ 1.000, dependiendo de las edades”, añadió.

Para el caso de Canadá y Estados Unidos, Bañales puntualizó que son destinos donde la demanda para vacaciones de julio “ha bajado mucho” debido a los costos. También se ha notado un descenso en los viajes a Europa desde noviembre.

Por su parte, el director de Hiper Viajes, Fernando Riva expresó que en los primeros cuatro meses del año hubo un pequeño crecimiento de entre 5% y 6% en la cantidad de tiquets vendidos, no así en la facturación que descendió por una baja de los pasajes aéreos.

“Debido a la cantidad de ofertas que tienen las aerolíneas y a la baja que tuvieron de Argentina y de Brasil, se ha generado una competencia para tratar de captar el mercado uruguayo. Eso ha generado precios bastantes accesibles a lo que era la tarifa media normal en el mercado”, puntualizó.

El experto dijo que la suba del dólar generó una pequeña retracción en la demanda de viajes al exterior cuando ajustó de $ 33 a $ 35, pero luego cuando la moneda ganó algo de estabilidad el mercado volvió a la normalidad.

Riva dijo que lo más demandado es el Caribe, el nordeste de Brasil y Miami en Estados Unidos. El agente explicó que en general los clientes “siempre buscan precio”, pero también valoró que las tarifas han bajado y están prácticamente en su piso histórico. Eso ha compensado en parte la suba del dólar.

Consultado sobre la demanda de viajes hacia Argentina, indico que el tráfico de uruguayos ha crecido respecto a años anteriores, pero no hay “un boom” hacia ese país. Los destinos más demandados para vacaciones de julio son Buenos Aires y Bariloche.

En este sentido, Bañales destacó que el sector turístico argentino “es muy inteligente” y cuando está en crisis sale enseguida a tratar de captar viajeros. Y entre los clientes que buscan están los uruguayos, dadas las facilidades de conectividad que existen hoy para llegar desde Buenos Aires a una amplia variedad de destinos dentro del territorio.

Qué pasó con el poder de compra

En los primeros cuatro meses del año, la pérdida de poder de compra de los turistas locales en Argentina fue de 9%. De todas maneras, en los últimos 12 meses a abril, el poder de compra de los uruguayos en ese país se encuentra 8% más alto, según el Índice de Capacidad de Consumo de los Uruguayos en el Exterior de El Observador (ICCE-EO)

En Brasil, por su parte, la pérdida de poder adquisitivo fue más moderada, de 0,7% en lo que va del año. En cambio, cuando se compara respecto a igual período de 2018, la caída es más significativa y alcanza 3,4% interanual a abril.

De todas maneras, hay una diferencia significativa entre los dos países. El poder de compra de los uruguayos en Brasil se encuentra todavía 9,7% por encima del promedio de los últimos cinco años, mientras que en Argentina está 2% arriba.

Por su parte, Europa se encareció 1% en los últimos 12 meses para los uruguayos y Estados Unidos, 5,7% desde la perspectiva de los salarios locales.

El indicador no solo toma en cuenta la evolución del tipo de cambio respecto a cada uno de los principales destinos turísticos elegidos por los uruguayos –la cotización se toma directamente de la pizarra de los cambios y no a nivel interbancario–, también considera el ritmo de aumento de los precios en cada uno de esos países y la evolución de los salarios a nivel local. De esa manera, logra aproximar lo que sucede con el poder de compra de las familias locales fuera del país.